¿Barça o Madrid? Maestro Joao tiene claro quién ganará la final de la Copa del Rey

Quedan muy pocos días para que se celebre la final de la Copa del Rey. El próximo sábado 26 de abril a las 22 horas, el FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentarán en el estadio de la Cartuja para levantar el título.

No es la primera vez que los equipos se ven las caras en una final del campeonato, y es que hasta ahora, ha habido siete finales, siendo la última en el año 2014.

En estos encuentros, el club blanco ha conseguido cuatro victorias: en el año 1936, en el 1974, en el 2011 y el 2014. Mientras que el conjunto blaugrana solamente ha logrado tres: en el año 1968, en el 1983 y en el 1990.

Actualmente, el Madrid atraviesa un momento complicado tras ser eliminado de Champions, y tras complicarse su victoria de La Liga. Sin embargo, los de Flick son líderes de La Liga y siguen en la lucha por conquistar Europa.

Son muchos los que consideran que estos factores juegan a favor del Barcelona, y Benita Maestro Joao, una astróloga, vidente y colaboradora de televisión ha dado su predicción de quién ganará el partido de la Copa del Rey.

El miércoles, la televisiva quiso dejar claro en 'Anda Ya' de LOS40, que es del "Xerez Club Deportivo", y que la predicción es totalmente neutra. "Va a ganar el Barcelona", ha indicado totalmente segura.

Transición de género de Maestro Joao a Benita

La televisiva nació bajo el nombre de Joao Joaquín Castejón, sin embargo, hace casi un año, en el programa 'Baila como puedas' explicó que había decidido hacer una transición de género "y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre".

"Estoy muy seguro, muchísimo. Yo llevo dentro de mí, en mi alma, una mujer. Es como me siento y lo que yo soy. Me llamaré Benita, como mi madre. Me gusta", desveló Joao en el programa de TVE.