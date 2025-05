El Barça deja tocado y hundido a Roncero tras la remontada: así reaccionó a los goles

El FC Barcelona ha recibido al Real Madrid en Montjuic tras caer el pasado martes en la Champions League ante el Inter de Milán, en una eliminatoria muy dura, debido a que el equipo de Hansi Flick estuvo a dos minutos de volver a una final de la Champions League después de diez años.

A pesar de la dura derrota, tanto en lo deportivo como en lo psicológico, el Barça ha querido pasar rápido de página y pensar en materializar la liga. No obstante, el encuentro no empezó demasiado bien para los culés, ya que Kylian Mbappé adelantó al conjunto blanco desde el minuto cinco. Más tarde, el delantero francés volvió a ver puerta. Lo que parecía un paseo blanco por Montjuic acabó siendo una pesadilla.

En menos de 30 minutos, el Barça remontó sin despeinarse al Real Madrid gracias a los goles de Eric García, Lamine Yamal y con un doblete de Raphinha.

La reacción de Tomás Roncero en Cadena Ser a la remontada del Barça a 'su' Madrid dará la vuelta al mundo. Con el primer tanto del defensa blaugrana, el periodista dio un golpe a la mesa de la Cadena Ser, mientras reprochaba en voz baja por defender tan mal la jugada.

Tras el auténtico golazo del '19' blaugrana, Roncero volvió a dar un golpe al micrófono de la Cadena Ser. Aparte, levantaba las manos y le decía a su compañera que esto no podía suceder, en voz baja. No obstante, en ningún momento se dirigió a los micrófonos para compartir su opinión. Lo único que hizo fue el móvil para escribir algún mensaje.

Con el gol de Raphinha, la desesperación del periodista fue aumentando y no dudó en tirar el móvil a la mesa del estudio de radio. Roncero no se lo creía y se empezó a tapar las manos con la cabeza, ya que no quería ver más el partido