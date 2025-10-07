INTERNACIONAL
La 'Barbie Gaza', Hanan Alcalde, se sincera sobre su experiencia en la flotilla: "Nos torturaron"
La influencer cuenta cómo se encuentra después de su encuentro con el ejército de Israel
Hace unos días, la última flotilla encaminada a ofrecer ayuda humanitaria a Palestina fue interceptada por el ejército Israelí, lo cual ha generado un gran revuelo a nivel internacional.
Y es que, además de la presencia de Greta Thunberg o Ada Colau, la misión contó con otros rostros reconocibles como el de Hanan Alcalde, influencer y trabajadora social española.
Conocida como la ¨Barbie Gaza¨, Hanan Alcalde ha aprovechado su regreso a España para denunciar la situación que vivió ante el secuestro de la flotilla por parte de Israel.
Denunciando la situación, Hanan Alcalde narraba en una entrevista para los compañeros de ¨El Mundo¨ que los miembros de la misión humanitaria fueron víctimas de tortura por parte del bando israelí.
Privación del sueño, de medicinas esenciales para miembros de la flotilla en necesidad de las mismas y vejaciones constantes: estos son solo algunos dejemplos del mal trato que Hanan Alcalde incluía en su relato.
Eso sí, la ¨Barbie Gaza¨ destacaba que todo esto se correspondía con una especie de ¨torturas VIP¨ que nada tenían que ver con la cantidad de sufrimiento que está experimentando el pueblo palestino.
No obstante, Hanan aseguraba que la misión mereció la pena por aquello de que el suceso logró visibilizar aún más una situación que sigue siendo insostenible a día de hoy.
En este mismo sentido, la influencer aprovechaba la ocasión para volver a recalcar una vez más lo que ya se sabe a nivel internacional: lo de Israel y Palestina no es una guerra, es un genocidio.
