Suscripción

sport

Directos

Viral

El barbero de Íñigo Martínez la lía en redes al anunciar su despedida antes que el Barça: "Adiós mi capitán"

El club aún no lo ha hecho oficial pero su peluquero ya ha publicado unas emotivas palabras que evidencian la partida del jugador

La despedida del peluquero de Íñigo Martínez.

La despedida del peluquero de Íñigo Martínez.

Alba Aguilera

Alba Aguilera

La salida de Iñigo Martínez del FC Barcelona se da ya por segura, aunque todavía no es oficial. El jugador ha pedido salir ante una importante oferta del Al Nassr, y el club le ha abierto las puertas con una carta de libertad, tal y como llegó a Barcelona.

Esta operación permitirá al Barça liberar alrededor de 14 millones de euros en masa salarial, una cantidad clave para poder inscribir a nuevos fichajes antes del inicio de LaLiga.

La negociación ha avanzado rápido, aunque la primera propuesta al jugador llegó a principios de julio y fue rechazada. En ese momento, Iñigo paralizó sus conversaciones para renovar con el club hasta 2027, que ya estaban prácticamente cerradas.

Sin embargo, el escenario ha cambiado y ahora el Barça está dispuesto a dejar marchar a uno de sus titulares. A pesar de su salida, /es/noticiasla posición queda cubierta para la próxima temporada.

La despedida del peluquero de Íñigo: "Adiós mi capitán"

Lo más llamativo es que, antes de que el club oficialice la salida, el peluquero de Iñigo ya ha publicado un vídeo en redes sociales despidiéndose del futbolista. En las imágenes se ve al propio Iñigo y a los trabajadores del establecimiento vistiendo la camiseta 'blaugrana'.

El peluquero le dedicó un mensaje muy emotivo: “Adiós mi capitán. Gracias por todo. Mucha suerte en tu nueva etapa, éxitos y no sabes lo agradecido que estoy por haber confiado en mí todo este tiempo, hemos conseguido el corte más viral de España y el mundo”.

Este gesto ha dejado clara la inminencia de la marcha del vasco, generando gran revuelo en redes sociales antes incluso del anuncio oficial del club.

Noticias relacionadas y más

La salida de Iñigo puede ser clave para que el Barça inscriba al menos a Joan García en los próximos días, mientras que la entidad sigue calculando si es posible inscribir a algún otro jugador antes del inicio de la competición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
  2. Cora Schumacher, sobre su apellido: 'Lo mantendré mientras siga ganando dinero con él
  3. La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
  4. Presunta muerte de un joven 'tiktoker' en directo durante el reto viral del “tanque de agua”
  5. Gavi, más enamorado que nunca: así ha sido la romántica felicitación de su novia
  6. Jorge Cadaval, de Los Morancos, víctima del reto viral de defecar en piscinas: 'La gente salió despavorida
  7. Se gasta 356,60 euros en el restaurante más caro de Murcia y deja una interesante reflexión: 'El precio del agua...
  8. Las cabañuelas de Jorge Rey tienen claro cuánto durará la ola de calor y atisban la llegada de un fenómeno atmosférico: 'Estén muy atentos

El PP denuncia que otra empresa china vigila las fronteras con Marruecos y acusa a Sánchez de "irresponsable"

El PP denuncia que otra empresa china vigila las fronteras con Marruecos y acusa a Sánchez de "irresponsable"

El barbero de Íñigo Martínez la lía en redes al anunciar su despedida antes que el Barça: "Adiós mi capitán"

El barbero de Íñigo Martínez la lía en redes al anunciar su despedida antes que el Barça: "Adiós mi capitán"

Alemania suspende la entrega de armas a Israel "susceptibles de ser usadas" en Gaza tras el anuncio del plan de Israel

Alemania suspende la entrega de armas a Israel "susceptibles de ser usadas" en Gaza tras el anuncio del plan de Israel

El Gobierno muestra su apoyo a José María Ángel y denuncia el "acoso"

El Gobierno muestra su apoyo a José María Ángel y denuncia el "acoso"

El cantante Jaume Anglada permanece en estado grave en la UCI tras el accidente, pero su vida no corre peligro

El cantante Jaume Anglada permanece en estado grave en la UCI tras el accidente, pero su vida no corre peligro

Coti: "Ahora los artistas son muy expertos en redes, pero poco en música"

Coti: "Ahora los artistas son muy expertos en redes, pero poco en música"

Los contagios de VIH por el uso compartido de jeringuillas se convierten en casos aislados

Los contagios de VIH por el uso compartido de jeringuillas se convierten en casos aislados

La oposición israelí, las familias de los rehenes y el Ejército, en contra del plan de Netanyahu para Gaza

La oposición israelí, las familias de los rehenes y el Ejército, en contra del plan de Netanyahu para Gaza