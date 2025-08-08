El barbero de Íñigo Martínez la lía en redes al anunciar su despedida antes que el Barça: "Adiós mi capitán"

La salida de Iñigo Martínez del FC Barcelona se da ya por segura, aunque todavía no es oficial. El jugador ha pedido salir ante una importante oferta del Al Nassr, y el club le ha abierto las puertas con una carta de libertad, tal y como llegó a Barcelona.

Esta operación permitirá al Barça liberar alrededor de 14 millones de euros en masa salarial, una cantidad clave para poder inscribir a nuevos fichajes antes del inicio de LaLiga.

La negociación ha avanzado rápido, aunque la primera propuesta al jugador llegó a principios de julio y fue rechazada. En ese momento, Iñigo paralizó sus conversaciones para renovar con el club hasta 2027, que ya estaban prácticamente cerradas.

Sin embargo, el escenario ha cambiado y ahora el Barça está dispuesto a dejar marchar a uno de sus titulares. A pesar de su salida, /es/noticiasla posición queda cubierta para la próxima temporada.

La despedida del peluquero de Íñigo: "Adiós mi capitán"

Lo más llamativo es que, antes de que el club oficialice la salida, el peluquero de Iñigo ya ha publicado un vídeo en redes sociales despidiéndose del futbolista. En las imágenes se ve al propio Iñigo y a los trabajadores del establecimiento vistiendo la camiseta 'blaugrana'.

El peluquero le dedicó un mensaje muy emotivo: “Adiós mi capitán. Gracias por todo. Mucha suerte en tu nueva etapa, éxitos y no sabes lo agradecido que estoy por haber confiado en mí todo este tiempo, hemos conseguido el corte más viral de España y el mundo”.

Este gesto ha dejado clara la inminencia de la marcha del vasco, generando gran revuelo en redes sociales antes incluso del anuncio oficial del club.

La salida de Iñigo puede ser clave para que el Barça inscriba al menos a Joan García en los próximos días, mientras que la entidad sigue calculando si es posible inscribir a algún otro jugador antes del inicio de la competición.