Bárbara Rey defiende a Sofía Cristo de acusaciones por su adicción en '¡De Viernes!'

Bárbara Rey ha regresado al programa '¡De Viernes!' para hacer frente a las declaraciones de los colaboradores de Telecinco y a Ángel Cristo Jr., su hijo. La vedette se plantó en el plató del show para defender el nombre de su otra hija, Sofía Cristo, a quien acusaron por el período de adicción que experimentó cuando era más joven.

"Hay una cosa que voy a dejar muy clara. Mi hija es una chica extraordinaria. Mi hija no es violenta, no es agresiva y, es más, mi hija nunca ha tenido ninguna denuncia por ir conduciendo, ni bebida, ni drogada, ni le han quitado el carnet de conducir. A mi hija jamás le han puesto una denuncia por malos tratos, aunque haya sido sobreseída", fueron las primeras palabras de Bárbara.

"A mi hija jamás se le ha condenado a dos años de cárcel por agredir a un policía. Por lo tanto, lo dejó ahí. Que cada uno piense lo que quiera. A mi hija no se le puede poner de agresiva por una persona que si ha sufrido todo eso. ¿Está claro? Pues ya está. Cuando mi hija tenga una condena como la que ha tenido mi hijo, entonces hablaremos de la violencia de mi hija. Ni una palabra más sobre mi hija. Mi hija es una chica que ha trabajado desde los 16 años, no me ha dado ningún problema", insistió.

Ante las respuestas de Bárbara, Ángela Portero, una aguerrida defensora de Ángel Cristo Jr., recordó el "problema de drogadicción" que tenía Sofía. "Cuando ha tenido su problema con las drogas, ella ha venido al 'Deluxe', se ha ganado su dinero y se ha pagado su clínica. Y no ha querido que me enterara para que no sufriera. Mi hija tiene problemas con las drogas al principio que es cuando prueba la cocaína con 16 años. No voy a dejar que hables ni un minuto más de mi hija", sentenció Rey.