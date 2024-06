Bárbara Rey toma una drástica decisión tras los recientes ataques de Ángel Cristo Jr. a su hija

La guerra entre Ángel Cristo Jr., Bárbara Rey y Sofía Cristo se ha intensificado tras las recientes declaraciones de Ángel en el programa '¡De Viernes!'. "La relación con mi hermana Sofía está totalmente muerta", afirmó categóricamente, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación.

Ángel se considera una "víctima" más de su madre, pero no pierde ocasión para recordar el pasado de adicciones de Sofía, lo que causa un profundo dolor tanto en ella como en Bárbara Rey.

Ángel acusa a su hermana y madre de querer tacharlo de agresivo y violento, defendiendo que no hace apología del maltrato. Recordó el episodio en 'Secret Story' donde Sofía fue expulsada por comportamiento violento, sugiriendo que eso demuestra quién es realmente la agresiva. Además, recriminó a Sofía por no haberse ocupado de su padre: "Mi hermana no ha cuidado a mi padre en ninguna ocasión, solamente le ha gustado ir al circo a pasárselo bien”.

Estas acusaciones desmedidas han llevado a Bárbara Rey a tomar una decisión drástica. Según el programa 'Fiesta', Bárbara ha decidido romper definitivamente la relación con su hijo mayor, mostrando un apoyo incondicional a Sofía.

Aurelio Manzano, colaborador del programa, ha afirmado que Bárbara ha decidido defender a su hija y nieta con todas sus fuerzas, dejando claro que su prioridad es el bienestar de Sofía.

Bárbara ha expresado su amor y apoyo a Sofía a través de un emotivo mensaje en redes sociales, subrayando la fortaleza y bondad de su hija. Mientras tanto, Sofía enfrenta con dificultad la situación, pero recibe mensajes de apoyo y ánimo desde el plató de 'Fiesta'.

Tanto Bárbara como Sofía han decidido demandar a Ángel, utilizando mensajes y cartas que él les habría enviado, buscando justicia en los tribunales. La reconciliación parece imposible y el conflicto familiar culminará en los juzgados, causando un gran dolor a Bárbara Rey.