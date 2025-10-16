Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

SOCIEDAD

Bárbara Bacilieri, azafata de vuelo: "Cuando nos llaman desde el asiento para pedirnos un vaso de agua... lo tratamos de esconder"

La creadora de contenido compartió en redes sociales algo que poca gente conoce

Bárbara Bacilieri, azafata de vuelo

Bárbara Bacilieri, azafata de vuelo / Instagram

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Las azafatas de vuelo podrían contar miles de experiencias vividas a lo largo de sus trayectos. Sin embargo, Bárbara Bacilieri, tripulante de cabina, compartió en redes sociales algo que muy pocos conocen, pues es un secreto que los auxiliares de vuelo intentan ocultar a toda costa.

Bárbara Bacilieri empieza con una pregunta en el vídeo, que cuenta con más de 400 mil visualizaciones: "¿Sabías que las azafatas, si llevamos un vaso de agua a algún personaje en el avión, lo escondemos?".

La joven explica que "cuando nos llaman desde el asiento para pedirnos un vaso de agua... lo tratamos de esconder", algo que es muy habitual en todas las tripulaciones. Además, la azafata de vuelo anima a todos los seguidores a pedirlo en un vuelo y a ver cómo lo hacen.

La razón de esconder el vaso de agua

El principal motivo que otorga es que "si lo ve otro pasajero, seguro que nos va a pedir un vaso de agua. Y si nos ve otro pasajero llevando ese vaso de agua, lo va a pedir también".

Pocos viajeros conocen este truco que realizan las azafatas de vuelo

Pocos viajeros conocen este truco que realizan las azafatas de vuelo / Sport

A la conclusión que llega es que "el vaso de agua es contagioso". Por este motivo, las azafatas hacen todo lo posible para ocultar el vaso de agua y que nadie lo vea, aunque a veces resulta complicado.

@barbiebac.ok

Pidan toooda el agua que quieran pero vengan 🥰

♬ sonido original - Barbiebac La Azafata

Si quieres beber agua en el avión, la recomendación de la tripulante es que, para evitar que todo el mundo haga lo mismo, no utilizes el botón. En cambio, recomienda que la gente se levante y se acerque a la cocina donde están ellas para pedirla allí.

El vídeo no está pasando desapercibido en TikTok, ya que los usuarios alucinan con las pocas ganas de trabajar que tiene. Un usuario expone que "cualquier estrategia con tal de no trabajar y no servir a los pasajeros". Otro señala: "¡Es tu trabajo!".

TEMAS

  1. David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
  2. Daniel Sancho mueve ficha y empieza con su particular venganza: 'Ha llegado el momento
  3. La pesadilla de Rashford en Inglaterra: La mansión interminable que se ha convertido en un pozo sin fondo
  4. Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita
  5. La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
  6. ¿Qué debe hacer la familia cuándo fallece el titular de una cuenta bancaria?
  7. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la Dana Alice: 'Se esperan lluvias
  8. Así es 'Una, Grande, Libre', el bar del 'chino facha' que triunfa Madrid: 'Por corazón votaría a Vox, pero para gobernar quiero a Ayuso

Pilar Tomé, abogada experta en herencias: "Aceptar una herencia puede salir muy caro si no lo haces bien"

Pilar Tomé, abogada experta en herencias: "Aceptar una herencia puede salir muy caro si no lo haces bien"

El caso más polémico de divorcio en jubilados: ella reclama un aumento de pensión y el juez falla a favor de él

El caso más polémico de divorcio en jubilados: ella reclama un aumento de pensión y el juez falla a favor de él

Nuevo recargo en nóminas: cómo afectará a tu sueldo a partir del 1 de enero

Nuevo recargo en nóminas: cómo afectará a tu sueldo a partir del 1 de enero

Buenas noticias para los bolsillos: un economista español asegura que la inflación bajará pronto

Buenas noticias para los bolsillos: un economista español asegura que la inflación bajará pronto

Bárbara Bacilieri, azafata de vuelo: "Cuando nos llaman desde el asiento para pedirnos un vaso de agua... lo tratamos de esconder"

Bárbara Bacilieri, azafata de vuelo: "Cuando nos llaman desde el asiento para pedirnos un vaso de agua... lo tratamos de esconder"

Las pesetas más codiciadas: 6 monedas que te harán ganar cientos de miles de euros

Las pesetas más codiciadas: 6 monedas que te harán ganar cientos de miles de euros

¿Cuánto debes gastar en el supermercado mensual y semanalmente?

¿Cuánto debes gastar en el supermercado mensual y semanalmente?

¿Cuánto cobra un herrero en España? Este es su sueldo en 2025

¿Cuánto cobra un herrero en España? Este es su sueldo en 2025