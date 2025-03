Un bar de Jaén es tendencia por el cartel que ponen en la terraza: "La gracia de Andalucía"

Ir al bar es una tradición para los españoles. Para muchos de ellos acudir a estos establecimientos es necesario para desconectar del trabajo. Además, es un lugar de encuentro ideal para reunirse con los seres más queridos.

No obstante, un ciudadano ha querido acudir a un bar a tomar un refresco, pero se ha encontrado con una situación que jamás había vivido en la vida. Así lo ha querido compartir a través de su cuenta personal de TikTok, @toyaviles.

El usuario empieza exponiendo en el vídeo que "esto que es lo que es, que es lo que pasa hoy aquí". Por otro lado, en las imágenes se puede ver que la terraza del establecimiento está totalmente cerrada.

Uno de los motivos por los que no se podía acceder a la terraza es debido a la situación meteorológica que había en la ciudad de Jaén. El dueño decidió que no quería ponerse enfermo y, por este motivo, no abrió la terraza para aquellos que querían estar.

El propietario del bar decidió no atender a sus clientes y añadió un cartel en la fachada del local: "No se atiende en la terraza". A consecuencia, todas las personas que quería tomar algo tenían que entrar dentro.

No obstante, no era el único mensaje que aparecía en el cartel, que ya se ha hecho viral en redes sociales. El dueño escribió que no abrían, ya que "nos resfriamos y la cosa no está para eso".

El usuario, alucinado por la situación, reclama, entre bromas, que "hoy ha habido cosas productivas". Además, señala en el vídeo a través de un mensaje que "la gracia de Andalucía ir a tomarte un café y encontrarte con esto".

Los usuarios de TikTok ya han llenado los comentarios del vídeo con distintas opiniones. Uno expone que "si es que somos únicos". Otro indica que"a gracia de Andalucía: sírvete tú, que yo te cobro como si lo hiciera yo. Autoservicio, le llaman. Y es general, eh? Haga ud. de camarero. Yo ya selecciono. Sí sirven, entro y consumo. ¿No? Adiós".