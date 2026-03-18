Este es el bar donde se grabó 'Torrente, presidente'

Ya no cabe ningún tipo de duda: 'Torrente, presidente' es una de las películas del año. La obra cinematográfica de Santiago Segura logró recaudar un total de 2,4 millones de euros en su día de estreno, consiguiendo el 78% del total de la taquilla, siendo el mejor día de estreno de una película española en los últimos 15 años y la segunda mejor de la historia, solo por detrás de 'Torrente 4'.

Como ya es habitual en la saga, en 'Torrente, presidente' se han realizado diversos cameos, con la participación de Carlos Areces, Ramón Langa, Ana Rosa Quintana, Josele Román, Leo Harlem, Alec Baldwin y Kevin Spacey, entre otros. También, se grabó en distintas localidades muy típicas de España, como el Bar Benito.

Es uno de los locales más emblemáticos de Madrid, ubicado en el barrio de Ventilla, en la calle Magnolias número 56, muy cerca de las estaciones de metro Ventilla y Plaza de Castilla.

El director de cine y actor decidió grabar en este establecimiento gastronómico por ser un bar de toda la vida, donde se caracteriza por su ambiente castizo, lo que pega perfectamente con el comportamiento de José Luis Torrente.

Éxito total en el estreno de 'Torrente, presidente' / SPORT

El local se caracteriza por su decoración auténtica y llena de nostalgia, con banderines, fotos antiguas y recuerdos deportivos que rememoran el espíritu de los tradicionales bares de barrio españoles.

Esta atmósfera acogedora y familiar logró cautivar a los productores de la película y en los últimos días se está convirtiendo en una de las zonas más concurridas de Madrid.

Desde la cuenta de Instagram del Bar Benito, su dueño, Benito, apuntó: "Torrente ya ha elegido su sede oficial: el Bar Benito. Si él se fía de nosotros para sus reuniones de 'alto nivel', tú también deberías. ¡Te esperamos para el aperitivo!".

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Posteriormente, realizó otro post de Instagram: "En el Bar de Benito tenemos mucha historia. No solo se rodó aquí 'Torrente, presidente', sino que tenemos al mejor capitán al mando: ¡el gran Benito! Si buscas un sitio con solera, buen ambiente y una sonrisa, este es tu lugar. ¡Os esperamos!".