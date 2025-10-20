El Banquero del Pueblo avisa: si ingresas 900 € al mes en efectivo en esta situación, el banco puede alertar a Hacienda

Cada vez tengo más claro que el dinero en efectivo es una especie en extinción. Hoy en día, casi todo se paga con tarjeta, móvil o transferencia y manejar billetes grandes ya es algo que genere sospecha. Esto lo ha explicado muy bien El Banquero del Pueblo, un conocido youtuber y experto financiero que trabaja en banca y habla sin tapujos sobre cómo los bancos vigilan los movimientos de dinero.

Según cuenta el creador de contenido, los controles sobre el efectivo se han endurecido muchísimo durante los últimos años. Ahora no solo Hacienda está detrás, también el Banco de España, la Seguridad Social, y por supuesto, las propias entidades bancarias, quienes deben informar de cualquier operación sospechosa para prevenir el blanqueo de capitales.

El Banquero del Pueblo lo deja claro: "una persona que está en paro y cada mes ingresa 900 euros en efectivo puede ser detectada por el banco y señalada a Hacienda o al Banco de España".

No es necesario superar el umbral de 1.000 euros; si los ingresos son frecuentes y repetitivos, el banco puede sospechar que hay una actividad económica sin declarar.

El Banquero del Pueblo también recuerda que retirar más de 100.000 euros en metálico exige rellenar el modelo S1 y que salir de España con más de 10.000 euros está prohibido sin justificarlo. Incluso cambiar un billete de 500 euros puede levantar una alerta ya que el banco pedirá tu DNI y registrará la operación a tu nombre.

El experto insiste en que el objetivo no es "fastidiar a quien hace chapuzas", sino evitar que el dinero procedente de actividades ilegales entre en el sistema financiero. Y lanza una advertencia final: "todo lo que pase por una cuenta bancaria puede ser rastreado".

Es evidente que hay que utilizar efectivo con cabeza, más todavía en una época en la que el pago con tarjeta se encuentra tan extendido.