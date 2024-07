¿Qué es el ‘banksying’? La nueva conducta tóxica entre las parejas

Las relaciones de pareja son, con diferencia, las relaciones más complejas a las que nos enfrentamos en nuestra vida. Además, en la actualidad, con el auge de internet han surgido una serie de tendencias tóxicas como el ghosting, que dificultan aún más navegar las aguas de las relaciones sentimentales. Dicho esto, una nueva práctica de este estilo ha estado causando estragos recientemente, se trata del ‘banksying’.

Esta conducta, que recibe su nombre del conocido artista Robbie Banks, apodado Banksy, hace referencia a un comportamiento en el que un miembro de la relación da por perdida la pareja sin comunicárselo a la otra persona. Así, el resultado emula la destrucción de una de las obras más conocidas de Banksy, Niña con globo, que se autodestruyó tras ser subastada por 1,8 millones de euros.

Así, uno de los dos miembros de la relación se estaría preparando psicológicamente para la ruptura, mientras que la otra persona sigue pensando que todo va bien. Esta conducta ha sido descrita por expertos en psicología como "muy tóxica" y "supercruel". Además, la psicóloga de la aplicación de citas Ashley Madison, Lara Ferreiro, ha indicado que esta práctica afecta a "una de cada cuatro personas, es decir, un 25%, ha hecho ‘banksying".

Según esta experta, existen ciertos síntomas que pueden indicar que estamos sufriendo ‘banksying’. Entre ellos destacan los siguientes: una disminución notoria de las prácticas sexuales, ya no hay tanta comunicación, tanto en persona como a través del teléfono, no hay tiempo de calidad ni aspiraciones de futuro, o el ocio ya no es compartido. Si sufres este tipo de situaciones puede ser crucial recibir terapia individual o de pareja con tal de evitar que produzca daños sentimentales.