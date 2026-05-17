Bangaranga: La canción que hizo a Bulgaria ganadora de Eurovisión con el boicot de España

El certamen de Eurovisión 2026 terminó con Bulgaria llevándose el triunfo en una final celebrada en Viena. El país regresó al concurso después de cuatro años de ausencia y sorprendió a toda Europa con una propuesta que pasó de la incertidumbre económica a convertirse en la gran vencedora de la noche. La canción 'Bangaranga', interpretada por Dara, conquistó al público gracias a una puesta en escena impactante. La artista búlgara, muy popular en su país, brilló con una coreografía magnética acompañada por cuatro bailarines que recreaban movimientos similares a un estado de trance.

La cantante búlgara Dara conquistó Eurovisión con una actuación explosiva que terminó imponiéndose en una edición marcada por la tensión política y la ausencia histórica de España. Su tema sorprendió al público europeo con una puesta en escena intensa, rebelde y visualmente impactante, logrando que Bulgaria consiguiera por primera vez el ansiado Micrófono de Cristal.

Una edición con poco sabor

La retirada de España del certamen fue uno de los asuntos más comentados de la noche. RTVE decidió no participar debido a la situación política relacionada con Gaza y la presencia de Israel en el festival. Después de 65 años de participación ininterrumpida, la ausencia española dejó un vacío evidente entre los seguidores del concurso y cambió completamente el ambiente de Eurovisión 2026.

La actuación de Israel fue precisamente uno de los momentos más tensos de la final. Durante la interpretación de Noam Bettan, parte del público respondió con abucheos, silbidos y gritos que la organización intentó disimular en la retransmisión oficial. A pesar de la controversia, Israel logró terminar en segunda posición, aunque el debate político terminó eclipsando gran parte del espectáculo musical.

Según distintas investigaciones periodísticas, Israel habría impulsado estrategias promocionales financiadas con dinero público desde hace años para reforzar su posición en el certamen. Estas revelaciones aumentaron todavía más la tensión durante la semana de Eurovisión.

Más allá de la polémica, algunos países consiguieron destacar artísticamente sobre el escenario. Australia sorprendió gracias a la potente actuación de Delta Goodrem, que ofreció uno de los directos más sólidos de la noche. También Rumanía llamó la atención con una propuesta oscura y emocional que conectó rápidamente con los espectadores y estuvo cerca de convertirse en una de las favoritas del público.

Finlandia y Suecia también dejaron actuaciones memorables. Los finlandeses apostaron por una propuesta clásica y elegante protagonizada por el violín, mientras que Suecia volvió a apostar por una fórmula visualmente potente y muy enfocada al espectáculo. Ambos países lograron mantener el interés en una gala que por momentos se hizo larga y fría para gran parte de la audiencia.

Noticias relacionadas

El festival también reflejó las dificultades económicas y de audiencia que atraviesa Eurovisión. La salida de varios países importantes, incluida España, redujo considerablemente el número de participantes. Además, distintos expertos señalaron una caída importante en el interés internacional y en las reproducciones digitales de las canciones de esta edición, considerada una de las menos seguidas de los últimos años.