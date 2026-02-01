Los bancos ya no podrán emitir tarjetas de crédito ni ampliar el límite sin el consentimiento de los clientes

El Ministerio de Economía ha compartido un texto en el que se constata la aprobación del Gobierno de un anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, el cual prohíbe a los bancos emitir tarjetas de crédito o ampliar sus límites sin el consentimiento del consumidor.

De cara a reforzar la protección al cliente y evitar el sobreendeudamiento en los años recientes, la información establece que "toda concesión de crédito a los consumidores que no hayan solicitado previamente y sin su consentimiento expreso” queda negada.

Esta medida contraría las prácticas bancarias de modificar las capacidades crediticias de sus clientes sin que estos las hayan solicitado expresamente, lo cual históricamente ha sido utilizado de cara a incentivar la adquisición de deudas.

Sin embargo, la ley se encarga de matizar que esta prohibición no impide que los prestamistas anuncien u ofrezcan créditos preautorizados, ya que el objetivo no es limitar la oferta comercial sino la activación unilateral de mecanismos de financiación.

Como resultado, se ha creado un nuevo límite al coste del dinero en productos como las tarjetas revolving, imponiendo topes al coste de los descubiertos bancarios, obligaciones de transparencia y la extensión de la supervisión del Banco de España a las empresas que conceden créditos de consumo.

En un contexto de preocupación por el endeudamiento familiar y el uso creciente de créditos para el consumo, esta iniciativa es una herramienta que el Ejecutivo utiliza para que las personas eviten caer en deudas perpetuas.

Noticias relacionadas

Finalmente, es posible leer la totalidad del anteproyecto a través de la página web del Ministerio de Economía, donde se resume que "el proyecto normativo refuerza la protección de los consumidores financieros, garantizando la transparencia, la concesión de crédito responsable y la prevención del sobreendeudamiento".