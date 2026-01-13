El Banco de España avisa: en cuentas conjuntas existe una importante limitación si uno fallece

El Banco de España ha avisado a los titulares de cuentas conjuntas sobre las limitaciones que impone la muerte de uno de ellos, impidiendo al superviviente disponer libremente de los fondos sin autorización de los herederos. Esta norma, detallada en su portal oficial, busca proteger las herencias pero puede generar algunas complicaciones.

Normativa por tipo de cuenta

Las cuentas conjuntas exigen un acuerdo unánime para realizar operaciones, y cuando fallece un titular, se bloquea la parte correspondiente hasta que los herederos aprueben cualquier movimiento. En cambio, las indistintas permiten al superviviente seguir operando, aunque con restricciones como no modificar domiciliaciones sin consenso.

Es decir, que aquellos que habían sido autorizados hasta entonces en sus cuentas bancarias conjuntas pierden sus facultades automáticamente, según explica el Banco de España, cuando se produce el fallecimiento de uno de los miembros.

En caso de que se haya producido el fallecimiento de uno de los titulares de una cuenta conjunta, el otro debe realizar los siguientes pasos: presentar certificado de defunción, DNI del difunto, testamento o herederos judiciales y modelo 650 de ISD al banco para iniciar el desbloqueo parcial.

El saldo del fallecido queda paralizado, sólo permitiendo pagos automáticos previos, hasta liquidar sucesiones. Una pareja podría dejar de poder pagar la hipoteca o las facturas sin este permiso de los herederos. Los bancos notifican estos bloqueos vía Registro Civil si no se informa, y aquellos saldos no reclamados en 20 años irán directamente al Estado.

Para evitar esta situación, lo mejor es elegir cuentas conjuntas indistintas, nombrar beneficiarios en el testamento, vincular seguros de vida y revisar los contratos regularmente. También puedes consultar el portal del Banco de España para guías más detalladas o para casos más concretos. Así, puedes evitar que una cuenta compartida derive en un posible problema.