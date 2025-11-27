El Banco de España advierte: No podrás retirar dinero de una cuenta conjunta si el otro titular fallece, salvo que se dé esta condición

Imagina querer retirar dinero del banco después del fallecimiento de aquella persona con la que tienes una cuenta conjunta, y recibir repentinamente la negativa de tu establecimiento. Es algo que podría ocurrir, y debes saber por qué y cómo evitarlo.

Así funciona el posible bloqueo de fondos en una cuenta conjunta

La advertencia del Banco de España nos dice lo siguiente: si tenemos una cuenta conjunta y el otro titular fallece, solo los herederos nos podrán dar el permiso necesario para realizar la pertinente extracción de fondos.

¿Es esto algo absoluto y sin solución por parte del superviviente? Mayormente, aunque de forma preventiva se puede establecer una cuenta indistinta entre dos titulares. Con esta alternativa, el titular que sigue con vida sí puede usar los fondos con normalidad incluso si fallece el otro propietario de la cuenta.

Lógicamente, el bloqueo de fondos en una cuenta compartida puede derivar en muchos problemas distintos. Aquel que se mantenga con vida puede tener dificultades para afrontar toda clase de gastos y facturas ante la imposibilidad de acceder al dinero.

Además, en el posible caso de que existan múltiples herederos, el otro encargado de la cuenta debe conseguir el consentimiento de todos y cada uno de ellos. Como es obvio, esto puede prolongar el proceso y generar todavía más inconvenientes.

Es por ello que si uno de los titulares se encuentra en una situación delicada (edad avanzada o enfermedad), se recomienda revisar las condiciones de la cuenta para que luego no haya sorpresas.

Asimismo, también se sugiere informar del fallecimiento de uno de los titulares lo antes posible al banco. Con esto se agiliza todo proceso legal y se consigue que el posible bloqueo de fondos no se mantenga activo durante demasiado tiempo.

Y tú, ¿tienes una cuenta conjunta o has afrontado en alguna ocasión un escenario de fondos bloqueados por fallecimiento del otro titular? Si es así, no dudes en compartir tu experiencia sobre todo ello.