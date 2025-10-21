El Banco de España advierte a los inquilinos que pagan el alquiler de esta forma: "Antes de proceder, piénsatelo bien"

En España, encontrar una vivienda de alquiler resulta cada vez más complicado. Los precios no dejan de aumentar en un mercado donde la demanda supera la oferta, dejando sin opciones a muchos ciudadanos.

Además, la dificultad por comprar una vivienda satura aún más el parque inmobiliario. En este contexto, las inmobiliarias reciben varias candidaturas para los pisos de alquiler.

En ocasiones, la escasez de oferta obliga a los inquilinos a presentar la documentación de forma rápida. Por este motivo, es habitual que muchos usuarios hagan una transferencia en forma de reserva.

En este contexto, el Banco de España ha lanzado una advertencia a los inquilinos que quieran utilizar este método de pago: "Antes de proceder, piénsatelo bien, porque la transferencia es mandato de pago irrevocables".

El organismo dirigido por José Luis Escrivá ha alertado sobre el crecimiento de las estafas relacionadas con este tipo de acciones. Este fraude funciona de la misma forma.

En primer lugar, los ciberdelincuentes publican un anuncio atractivo en un portal inmobiliario. A continuación, solicitan el pago de una señal para poder reservar la vivienda. Después de recibir el dinero, el anunciante deja de contestar.

Seguidamente, solo hay dos soluciones posibles para recuperar la transferencia: que el estafador devuelva el dinero de forma voluntaria o que una orden judicial le obligue a retornar el importe.

No obstante, el Banco de España recomienda contactar con la entidad bancaria "urgentemente" si el cliente ha sido víctima de esta estafa. En algunos casos, el banco podría bloquear la transferencia. De la misma forma, se aconseja acudir a la policía para denunciar la estafa.