ECONOMÍA
El Banco de España advierte a los inquilinos que pagan el alquiler de esta forma: "Antes de proceder, piénsatelo bien"
El organismo dirigido por José Luis Escrivá ha alertado sobre el crecimiento de las estafas relacionadas con este tipo de acciones
En España, encontrar una vivienda de alquiler resulta cada vez más complicado. Los precios no dejan de aumentar en un mercado donde la demanda supera la oferta, dejando sin opciones a muchos ciudadanos.
Además, la dificultad por comprar una vivienda satura aún más el parque inmobiliario. En este contexto, las inmobiliarias reciben varias candidaturas para los pisos de alquiler.
En ocasiones, la escasez de oferta obliga a los inquilinos a presentar la documentación de forma rápida. Por este motivo, es habitual que muchos usuarios hagan una transferencia en forma de reserva.
En este contexto, el Banco de España ha lanzado una advertencia a los inquilinos que quieran utilizar este método de pago: "Antes de proceder, piénsatelo bien, porque la transferencia es mandato de pago irrevocables".
El organismo dirigido por José Luis Escrivá ha alertado sobre el crecimiento de las estafas relacionadas con este tipo de acciones. Este fraude funciona de la misma forma.
En primer lugar, los ciberdelincuentes publican un anuncio atractivo en un portal inmobiliario. A continuación, solicitan el pago de una señal para poder reservar la vivienda. Después de recibir el dinero, el anunciante deja de contestar.
Seguidamente, solo hay dos soluciones posibles para recuperar la transferencia: que el estafador devuelva el dinero de forma voluntaria o que una orden judicial le obligue a retornar el importe.
No obstante, el Banco de España recomienda contactar con la entidad bancaria "urgentemente" si el cliente ha sido víctima de esta estafa. En algunos casos, el banco podría bloquear la transferencia. De la misma forma, se aconseja acudir a la policía para denunciar la estafa.
- El hijo de Dani Güiza explota contra su padre y le lanza una advertencia: 'He estado durmiendo en una furgoneta
- Kylian Mbappé no puede conducir el BMW de 140.000 euros que le regaló el Real Madrid: Este es el motivo
- Edu Aguirre se sincera sobre su mayor polémica en 'El Chiringuito': '¡Te lo juro por Dios!
- Gabriel Rufián revela qué sucedió con Ester Expósito tras bailar con ella: 'Me tocó a mí
- El economista Gonzalo Bernardos (62 años) tajante con los jóvenes y el acceso a la vivienda: 'En los 80 y 90 no conocíamos ni restaurantes ni vacaciones
- Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle
- Gonzalo Bernardos, economista, señala al 'pánico de los propietarios' como la raíz de la crisis del alquiler
- Esta moneda del Mundial de fútbol está rompiendo récords de precio