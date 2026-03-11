Experiencia gratuita
El Banco de España abre sus puertas al público con visitas gratuitas
Las entradas para recorrer el histórico edificio de Cibeles ya están disponibles dentro del programa puertas abiertas
El Banco de España, la institución que actúa como banco central del país y supervisa el sistema bancario español, vuelve a ofrecer al público la oportunidad de adentrarse en su emblemático edificio de la plaza de Cibeles.
La sede, una joya arquitectónica del siglo XIX diseñada por Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra, destaca por su imponente presencia y su exquisita decoración interior: una monumental escalera de mármol de Carrara, rejería francesa, vidrieras alegóricas y detalles en hierro fundido, además de guiños al estilo Art Decó.
A partir de este miércoles 11 de marzo, desde las 12 horas, se pueden reservar las entradas gratuitas para participar en el programa de puertas abiertas del Banco de España, que permitirá descubrir de cerca el patrimonio histórico, artístico y arquitectónico que alberga el edificio.
Cómo conseguir las entradas
Las reservas, obligatorias y nominativas, las cuales requieren identificación con DNI, permiten elegir entre dos modalidades de visita, ambas con una duración aproximada de 90 minutos:
- Visitas generales de fin de semana Viernes de 14:30 a 20 horas; sábados y domingos de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
- Visitas guiadas por voluntarios del Banco de España Lunes a las 16 y 17 horas; martes a las 16 horas.
Los pases disponibles abarcan los meses de marzo a junio, y se espera una alta demanda dada la singularidad del edificio y el carácter gratuito de la actividad.
Otras visitas gratuitas imprescindibles en Madrid
La capital ofrece numerosas rutas y espacios institucionales que también pueden visitarse sin coste.
Entre los más destacados se encuentran el Palacio del Senado, el Tribunal Supremo, la Bolsa de Madrid, el Espacio Fundación Telefónica, la Casa de Lope de Vega, el Palacio de Fomento o el Museo de la Molinería. Una oportunidad perfecta para descubrir la riqueza cultural y patrimonial de Madrid desde dentro.
- El mensaje de Héctor Fort a su pareja por pelear en 'La Velada del Año VI'
- Bad Gyal se abre en canal sobre sus adicciones: 'Estoy enganchada
- El cirujano Diego González Rivas desvela el dineral que recibió por una de las operaciones más caras de su carrera
- La Agencia Tributaria te da hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta gracias a este seguro que tienen miles de contribuyentes catalanes
- Manuel Álvarez, experto en pensiones, avisa: 'Para la jubilación, hay que ahorrar antes de los 30
- Comprobar Euromillones de hoy: resultados del martes 10 de marzo de 2026
- La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y tranquiliza a los conductores españoles
- Hacienda lo confirma: devolverá hasta 590 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito