Se baña en la piscina y termina con el rostro desfigurado: ¿por qué le ha salido un sarpullido?

El verano está para disfrutarlo y las vacaciones todavía más. Algunos todavía no hemos podido marcharnos unos cuantos días de descanso, pero otros ya se han tumbado una o dos semanas en la playa y en la piscina, desconectando de la rutina y experimentando baños en agua fresquita.

El problema es que algunos se han llevado un susto de muerte. Una de estas personas es una joven estadounidense de tan solo 22 años que ha compartido su historia en Reddit.

Lo que iban a ser unas vacaciones idílicas, se han convertido en unas vacaciones infernales: cuando se metió en la piscina, algo cambió en su delicado rostro.

Al poco de bañarse en la piscina, se dio cuenta de que le salieron unas pequeñas marcas en la cara. En un principio, pensaba que se debía al cloro del agua, pero horas más tarde, estas pequeñas marcas se transformaron en un gran sarpullido que no pudo controlar y que se extendió por todo el cuerpo.

"El sarpullido empezó siendo pequeño y parecía urticaria", explica ahora en la prensa local. "Habíamos ido a nadar poco antes, así que pensé que debía ser por el cloro, ya que algunas personas pueden ser muy sensibles".

¿Cuál es el verdadero motivo del sarpullido de esta joven?

Evidentemente, la protagonista de esta historia se marchó corriendo al hospital y el equipo médico que la trató determinó que se trataba de herpes zóster, una enfermedad causada por la reactivación del virus varicela-zóster, el que acaba siendo responsable de la varicela cuando somos jóvenes.

De esta forma, no estamos hablando de un problema relacionado con la piscina en la que se bañó como ella pensaba en un primer momento: por casualidades de la vida, esta reactivación se produjo justo cuando se estaba bañando en plenas vacaciones. Ni más, ni menos.