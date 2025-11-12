DGT
Balizas V16 2026: cómo identificar las modelos homologadas y evitar multas
Te cuento cómo puedes detectar una baliza V16 homologada de cara a 2026
Desde el próximo 1 de enero de 2026, todos los vehículos en España deben llevar una baliza V16 geolocalizada y homologada por la DGT después de un cambio en la normativa que busca sustituir definitivamente a los triángulos y a otras balizas, con el único objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de atropellos ante averías o accidentes.
Hasta la fecha, cuando tenías un problema técnico en carretera o sufrías un accidente y podías salir por tu propio pie, bastaba con colocar unos triángulos naranjas reflectantes en el arcén de la carretera. Sin embargo, esto es un peligro y se producen numerosos atropellos por esta causa.
La gran novedad de las balizas V16 es su conexión automática a la plataforma DGT 3.0, lo que permite que otros conductores y los sistemas de gestión del tráfico reciban en tiempo real la ubicación exacta del vehículo inmovilizado.
Estas balizas deben emitir luz ámbar visible en 360 grados, con una autonomía mínima de 18 meses en reposo y una visibilidad de hasta 1 kilómetro, soportando correctamente condiciones adversas como lluvia, polvo, humo o calor extremo.
Si quieres reconocer una baliza válida, el dispositivo o su embalaje debe incluir el número de homologación de un laboratorio acreditado (LCOE o IDIADA) y la mención "baliza V16 conectada con DGT 3.0" o "geolocalizada".
En su página web, la Dirección General de Tráfico (DGT) incluye un listado oficial de modelos homologados, por lo que puedes comprobar de un simple vistazo su validez antes de comprar la baliza que has visto en la tienda. Y por cierto, desconfía de los modelos más económicos: una baliza V16 homologada cuesta unos 40 euros.
Si no tienes este dispositivo a partir del 1 de enero de 2025, el conductor se enfrenta a una multa de 200 euros si hay situación de peligro, y de 80 euros cuando no la haya, sin pérdida de puntos.
