Las balizas V-16 también tendrán que pasar ITV: La DGT lo confirma

Las balizas V-16 son el gran cambio introducido por la Dirección General de Tráfico en este comienzo de 2026. Ahora, se trata de una herramienta indispensable para la seguridad vial, y es por ello mismo que también deberán pasar su propia ITV.

La baliza V-16, a inspección técnica por la DGT

La DGT llevará a cabo una serie de inspecciones periódicas para asegurarse de que los modelos a la venta cumplen con las pertinentes homologaciones. En caso contrario, podría llegar a emitirse una orden de retirada de venta del producto.

¿Quiere decir esto que los conductores deben llevar su baliza a que sea revisada en un taller certificado? Pues no. No hablamos de una inspección individual de producto, sino de general de modelo, por lo que todo proceso recae sobre la DGT.

Con esto, la Dirección General de Tráfico quiere mantener un seguimiento constante para asegurarse de que todas y cada una de las balizas disponibles en el mercado cumplen con los estándares técnicos, además de que presentan una conectividad adecuada para con la plataforma DGT 3.0.

Catalunya empieza a multar este 1 de enero a los conductores que no señalicen un accidente con la baliza V16 / ·

La idea es de que la DGT llevará a cabo revisiones durante toda la vida útil de un modelo de baliza. La primera revisión se realizará después de un año de su lanzamiento, seguida por revisiones cada dos años.

No siempre que una baliza no pase las pruebas técnicas deberá ser automáticamente retirada del mercado. La DGT puede conceder así un permiso de hasta 3 meses para que el fabricante arregle los pertinentes desperfectos en el establecido plazo de tiempo.

Pero, ¿qué pasa si se confirma con el tiempo que tu baliza no cumple las homologaciones necesarias? En primer lugar, si la compraste previo a esa estimación no estás en peligro de sanción alguna. Pero si la sigues usando a largo plazo, podrías acabar enfrentando una sanción de hasta 200 euros.

Es de esperar que los fabricantes cuyas balizas se reconozcan como no válidas ofrezcan a los clientes una sustitución o compensación adecuada. Dicho esto, está por ver si las resoluciones de futuros casos son tan cristalinas y sencillas para todo el mundo.