La baliza V-16 que recomienda todo el mundo está en este supermercado y cuesta menos de lo que crees

Desde que se anunció su obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2026, la conocida como baliza V-16 no ha estado exenta de críticas. Como muchos ya sabréis, este dispositivo electrónico viene a sustituir los tradicionales triángulos de emergencia y está geolocalizado para comunicar su posición en tiempo real a la plataforma DGT 3.0.

Aunque sea obligatorio su uso desde hace varias semanas, son muchos los conductores que siguen sin comprar dicha baliza. Y por ello, os traemos una oferta de supermercado difícil de rechazar: una de las balizas V-16 con mejor relación calidad-precio.

La baliza V-16 de Alcampo que debes comprar antes de que sea demasiado tarde

Es rara la ciudad que no tiene un supermercado o hipermercado Alcampo cerca. Y por ello, recomendamos comprar la baliza de emergencia V-16 SOS Road, disponible en Alcampo y homologada según la normativa vigente: está conectada a la plataforma DGT 3.0, ofrece luz LED visible en 360º para señalizar averías o accidentes y funciona con tres pilas AAA que ya están incluidas en la caja.

Como la mayoría de balizas V-16, cuenta con un imán para adherir al vehículo incluso en situaciones de viento fuerte y cuenta con una eSIM con datos gratuitos hasta 2037 sin costes adicionales que garantizan la comunicación con la DGT.

Su precio es insuperable: mientras que muchas de estas balizas cuestan entre 40 o 50 euros en tiendas y plataformas eCommerce, la baliza de emergencia V-16 SOS Road tiene un coste de tan solo 29,99 euros y puedes encontrarla tanto en establecimientos Alcampo como en su página web.

Cómo sabemos si una baliza V-16 está homologada

La DGT ha abierto un listado en su página web con todos los dispositivos V-16 homologados. Compruébalo allí y en la caja y en el propio dispositivo, que deberían mostrar un número de certificación que se encuentra también en el citado listado.