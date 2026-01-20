Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estrada FernándezBrahimDroReal Madrid - Mónaco horarioReal Madrid - Mónaco alineacionesClasificación ChampionsConvocatoria BarcelonaLesión Ferran TorresJuan HernándezOpen Australia hoyRaúl MoroBarça - Dubai Basketball horarioHorario AlcarazBarcelona - Athletic SupercopaJulián ÁlvarezTer StegenTopuriaCruces Copa del ReyUFC 324Mercado de Fichajes hoyLey de SucesionesArbeloaHaciendaMaldiniEtapa 1 Tour Down Under
instagramlinkedin

SUPERMERCADOS

La baliza V-16 que recomienda todo el mundo está en este supermercado y cuesta menos de lo que crees

Es importante revisar siempre la lista de balizas V-16 homologadas por la DGT para no llevarte una sorpresa desagradable

Una baliza V16 en un entorno nevado puede ser difícil de ver en carretera.

Una baliza V16 en un entorno nevado puede ser difícil de ver en carretera.

David Cruz

David Cruz

Desde que se anunció su obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2026, la conocida como baliza V-16 no ha estado exenta de críticas. Como muchos ya sabréis, este dispositivo electrónico viene a sustituir los tradicionales triángulos de emergencia y está geolocalizado para comunicar su posición en tiempo real a la plataforma DGT 3.0.

Aunque sea obligatorio su uso desde hace varias semanas, son muchos los conductores que siguen sin comprar dicha baliza. Y por ello, os traemos una oferta de supermercado difícil de rechazar: una de las balizas V-16 con mejor relación calidad-precio.

La baliza V-16 de Alcampo que debes comprar antes de que sea demasiado tarde

Es rara la ciudad que no tiene un supermercado o hipermercado Alcampo cerca. Y por ello, recomendamos comprar la baliza de emergencia V-16 SOS Road, disponible en Alcampo y homologada según la normativa vigente: está conectada a la plataforma DGT 3.0, ofrece luz LED visible en 360º para señalizar averías o accidentes y funciona con tres pilas AAA que ya están incluidas en la caja.

Como la mayoría de balizas V-16, cuenta con un imán para adherir al vehículo incluso en situaciones de viento fuerte y cuenta con una eSIM con datos gratuitos hasta 2037 sin costes adicionales que garantizan la comunicación con la DGT.

Su precio es insuperable: mientras que muchas de estas balizas cuestan entre 40 o 50 euros en tiendas y plataformas eCommerce, la baliza de emergencia V-16 SOS Road tiene un coste de tan solo 29,99 euros y puedes encontrarla tanto en establecimientos Alcampo como en su página web.

Noticias relacionadas y más

Cómo sabemos si una baliza V-16 está homologada

La DGT ha abierto un listado en su página web con todos los dispositivos V-16 homologados. Compruébalo allí y en la caja y en el propio dispositivo, que deberían mostrar un número de certificación que se encuentra también en el citado listado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
  2. Hacienda responde cuándo pagará la devolución del IRPF a los pensionistas mutualistas
  3. Silvia Orriols sirve la polémica en redes por su comentario sobre el President Salvador Illa: 'Eres grosera y mala persona
  4. José Elías, multimillonario, revela lo que ya no hace: 'Es un fracaso asegurado
  5. Eneko destapa a Arbeloa: 'No voy a descubrir la pólvora, él era del Atlético de Madrid
  6. Álvaro Morata y Alice Campello se separan: Última hora de la relación más tortuosa en el fútbol
  7. La trampa de la baliza V16 que incluso la DGT alerta y da la razón a los detractores: 'Visible a 1.000 metros, pero...
  8. El hijo de Beckham rompe su silencio y no deja títere con cabeza: 'No quiero reconciliarme con mi familia

¿No ir a trabajar por el temporal en Catalunya? El Gobierno deja las cosas claras respecto a la borrasca Harry

¿No ir a trabajar por el temporal en Catalunya? El Gobierno deja las cosas claras respecto a la borrasca Harry

La crónica de la tragedia | El accidente de Adamuz deja decenas de muertes mientras se investigan las causas

La crónica de la tragedia | El accidente de Adamuz deja decenas de muertes mientras se investigan las causas

Precio de la luz para mañana, miércoles 21 de enero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, miércoles 21 de enero: las horas más baratas y más caras

La baliza V-16 que recomienda todo el mundo está en este supermercado y cuesta menos de lo que crees

La baliza V-16 que recomienda todo el mundo está en este supermercado y cuesta menos de lo que crees

¿Tienes una televisión Sony BRAVIA en casa? Atención porque la marca anuncia que va a desaparecer

¿Tienes una televisión Sony BRAVIA en casa? Atención porque la marca anuncia que va a desaparecer

Karol G y Feid anuncian su ruptura: la pareja 'de moda' pone fin a su relación tras tres años juntos

Karol G y Feid anuncian su ruptura: la pareja 'de moda' pone fin a su relación tras tres años juntos

Trump 'planta' la bandera de EEUU en Groenlandia

Trump 'planta' la bandera de EEUU en Groenlandia

ESPECIAL MULTIMEDIA | FITUR SPORTS 2026