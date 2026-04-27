Más allá de la baliza V-16: Multado con 500 euros en vez de 200 por no tener la señal v-15 colocada a la hora de aparcar

La baliza V16 llegó a España para quedarse, o eso al menos parece. Es el único dispositivo de preseñalización de peligro obligatorio y legal desde el pasado 1 de enero de 2026. El objetivo es claro: aumentar la seguridad vial al evitar que los conductores tengan que bajar de su vehículo para colocar los triángulos de emergencia en caso de avería o accidente.

No es la única normativa nueva, ya que ahora aparcar mal y sin la señal adecuada colocada puede tener consecuencias más graves que las actuales.

El Pleno del Congreso aprobó hace unas semanas la admisión a trámite de una proposición de ley presentada por el PSOE para aumentar la sanción por detenerse o estacionar en plazas reservadas a personas con discapacidad sin contar con el distintivo V-15, elevándola de 200 a 500 euros.

La ley del PSOE superó la primera votación en la Cámara Baja con el voto a favor de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Coalición Canaria, y la abstención de PP, Vox, Junts y UPN.

Los grupos políticos expresaron su reproche unánime a la conducta "insolidaria" de aparcar en plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad. Aunque, criticaron que la propuesta del partido de Pedro Sánchez es completamente "insuficiente", ya que "llega tarde", aparte de que debería ir acompañada de más plazas de aparcamiento, algo que a día de hoy no se contempla.

El principal objetivo es modificar el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para que "parar o estacionar en zonas de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad" pase de ser una infracción "grave" a "muy grave".

El PSOE asegura que estas multas, valoradas en 200 euros y que “normalmente” se reducen a 100 euros por pronto pago, no resultan lo suficientemente disuasorias. Por esta razón, muchas organizaciones exigen que las sanciones sean más elevadas.

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¿Cuál es el distintivo V-15?

El distintivo V-15 identifica vehículos conducidos por personas con movilidad reducida o con discapacidad, lo que facilita su identificación para acceder a plazas reservadas y otras facilidades. Se trata de una placa reflectante azul y blanca, con medidas de 21 × 21 centímetros. Además, debe colocarse en la parte anterior y posterior del vehículo.