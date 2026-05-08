Pere Navarro, director de la DGT, anuncia el fin de los triángulos en carretera: "Son todo ventajas"

Han pasado más de cinco meses desde que la baliza V-16 se convirtió en el sistema obligatorio de señalización de emergencia en España, sustituyendo progresivamente a los tradicionales triángulos.

A pesar de su implantación, el dispositivo continúa generando dudas entre conductores sobre su eficacia y utilidad real, así como sobre la decisión adoptada por la Dirección General de Tráfico.

Sin embargo, el máximo responsable del organismo ha decidido intervenir para cerrar la polémica de forma definitiva.

Guardia Civil / Archivo

"No hay vuelta atrás": el mensaje definitivo de Pere Navarro

Durante su intervención en la jornada "Peatones y seguridad vial", celebrada en la Domus de A Coruña, el director general de Tráfico, Pere Navarro, fue claro y rotundo: la baliza V-16 ha llegado para quedarse.

El responsable de la DGT defendió que este dispositivo presenta "todo ventajas" frente a los antiguos triángulos.

Entre ellas, destacó especialmente que evita que el conductor tenga que salir del vehículo para señalizar una avería, reduciendo así el riesgo de atropello. "Tiene luz, algo que no tenían los triángulos", subrayó, insistiendo en su carácter de elemento "importante y obligatorio".

Pere Navarro, director de la DGT / GOBIERNO

Más allá del debate tecnológico, Navarro aprovechó su intervención para poner el foco en una problemática mayor: los atropellos. Según explicó, casi la mitad de las víctimas mortales en ciudad son peatones, un dato que calificó de preocupante.

El director de Tráfico apeló a una reflexión colectiva para reducir estas cifras, destacando que, aunque los ayuntamientos están realizando esfuerzos en materia de movilidad, aún queda camino por recorrer. A su juicio, si las políticas funcionan, la mejora en seguridad vial será tangible.

España, un país de peatones en riesgo

Navarro recordó que España es uno de los países europeos donde más se camina, lo que incrementa la exposición al riesgo. En este contexto, señaló que uno de cada diez fallecidos en carretera es consecuencia de un atropello.

También hizo referencia a las particularidades de regiones como Galicia, donde la dispersión poblacional y las carreteras que conectan núcleos rurales aumentan el peligro para los peatones.

En la misma jornada, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, defendió la necesidad de situar al ciudadano en el eje de las políticas públicas. Subrayó que proteger a quienes se desplazan a pie debe ser una prioridad dentro de las estrategias de movilidad urbana.

El mensaje final es claro: la baliza V-16 no solo representa un cambio tecnológico, sino también un paso más en una estrategia más amplia para mejorar la seguridad vial en España, con especial atención a los usuarios más vulnerables.