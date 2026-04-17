"No es bajar más": el aviso de dos entrenadores sobre cómo hacer bien una sentadilla

La sentadilla es sin duda uno de los ejercicios más populares en cualquier rutina de entrenamiento, pero también uno de los peor ejecutados. Y no porque sea extremadamente difícil: se trata de falta de técnica. Así lo advierten Rubén Río y Felipe Isidro, quienes coinciden en un mensaje claro: el problema no es la falta de esfuerzo como muchos pensamos.

Ambos especialistas desmontan uno de los mitos más extendidos en el mundo del fitness: pensar que una sentadilla es mejor cuanto más profunda. "Una sentadilla adecuada no es la más baja, sino la que se hace con control, estabilidad y adaptada a cada persona", explica Isidro.

La mejor sentadilla no es la que más baja

A grandes rasgos, lo que vienen a decir es que una sentadilla no es más efectiva cuanto más bajamos. Cada sentadilla se tiene que adaptar a las circunstancias personales de cada persona.

Este ejercicio no solo trabaja piernas y glúteos. También implica el abdomen, la zona lumbar y la musculatura estabilizadora, lo que lo convierte en un movimiento esencial para la vida diaria. Sentarse, levantarse o subir escaleras dependen de este mismo patrón, por lo que su correcta ejecución influye directamente en la autonomía a largo plazo.

De ahí la importancia de hacer bien el ejercicio: "en la mayoría de casos, el problema es la movilidad, sobre todo en caderas y tobillos", destaca Río. Si estas articulaciones no funcionan correctamente, aparecen compensaciones como levantar talones o arquear la espalda, aumentando así el riesgo de sufrir una lesión grave.

Todo lo que tienes que saber sobre las sentadillas / sport

En este sentido, los expertos insisten en que no hay una técnica única y válida para todos: la movilidad, la anatomía o la longitud de las extremidades son factores que condicionan la forma de hacer el ejercicio. Vamos, que ni se te ocurra copiar la sentadilla que hace tu amigo, porque puede no ser efectiva para ti.

Para ir mejorando, recomiendan empezar por variantes sencillas como sentarse y levantarse de una silla o hacer la sentadilla con peso frontar, que te ayuda a mantener una postura saludable. Y en cualquier caso, contar siempre que sea posible con el apoyo de entrenadores personales que te orienten.