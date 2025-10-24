Bajan las temperaturas y llegan las nubes traicioneras: estas zonas de Catalunya se llevan la peor parte

Se acerca un fin de semana con las nubes y la lluvia como principales protagonistas, y todo va a dar comienzo en el día de hoy, viernes 24 de octubre, en Catalunya. Se espera que las nubes comiencen a estar más presentes y no se descartan las lluvias en algunas zonas del territorio.

El cielo se irá cubriendo

Será en el cuadrante nordeste de Catalunya donde el cielo se cubrirá de forma importante, debido al desarrollo de algunas nubes de evolución que surgirán a partir del mediodía. En el resto del zonas predominará un ambiente despejado, aunque llegarán intervalos de nubes altas y medias que también podrían dejar el cielo velado.

Durante el final de la jornada se esperan posibles lluvias dispersas en puntos del tercio occidental, especialmente en las Terres de l'Ebre y en la zona de Ponent. Será un pequeño anticipo de lo que llegará el fin de semana en varios puntos del territorio.

Las temperaturas también van a ser protagonistas, ya que se va a registrar un descenso de las máximas que va a dejarse notar, sobre todo, en el interior y en el nordeste. En muchos puntos nos alejaremos de los 25 grados de máxima que se habían instaurado durante estas últimas semanas y en algunos puntos, incluso, tendremos menos de 15 grados de máxima.

A pesar de la importante presencia de nubes, se espera que la visibilidad sea buena, aunque sí que se verá algo reducida en las áreas elevadas del nordeste. En lo que respecta al viento, soplará flojo del norte y oeste, con algunas rachas moderadas.

También se esperan momentos de viento variable, con tramontana en el norte del cap de Creus y viento de componente oeste en el litoral sur. Será al final del día cuando el viento se calmará en todas las zonas.

Así que sí, este descenso de las temperaturas y la presencia de las nubes va a ser sólo un anticipio del resto del fin de semana, que se espera cubierto y con precipitaciones en varios puntos.