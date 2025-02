Si estás de baja laboral, ¿es obligatorio responder las llamadas de la mutua?

¿Cuántos de vosotros habéis estado de baja laboral y habéis recibido insistentes llamadas de la mutua? A pesar de que muchas veces estas llamadas aparentemente solo tienen como objetivo conocer el estado de salud del trabajador y preocuparse por él, no es menos cierto que son molestas y ponen en duda si están haciendo lo correcto a la espera de su recuperación.

Por ello, Óscar Ramón, abogado especializado en derecho laboral, ha publicado en Linkedin una información de lo más interesante que te ayudará si has pasado por esta situación: "la ley no obliga a los trabajadores a responder llamadas telefónicas de la mutua mientras están de baja". Es decir, si no contestas el teléfono, no debes tener ningún tipo de repercusión.

Ahora bien, si bien es cierto que estas llamadas para revisar o seguir el caso no son obligatorias, sí que debes acudir a las revisiones médicas cuando corresponda.

La razón por la que no estás obligado a responder a la mutua se encuentra en el Estatuto de los Trabajadores, en ese derecho conocido como derecho a la desconexión digital. Además, la mutua no es tu empresa, que es con quien mantienes una relación de dependencia empleado-empleador. Ten en cuenta estos detalles para perder el miedo a no responder a la mutua.