'Baila, Vini', Netflix anuncia la fecha de estreno del documental de Vinicius Jr: "No me pagan para ser amable"

Netflix está demostrando que el deporte es un gran filón y que el interés que generan las grandes estrellas o eventos deportivos pueden dar muchas visitas. Un buen ejemplo de ello es la emisión del último gran evento de la temporada de la lucha libre norteamericana, la WWE, con la retransmisión de 'Wrestlemania', o el documental de Carlos Alcaraz.

Ahora, la empresa de contenido audiovisual en streaming cambia el cuadrilátero por la pelota para el estreno del esperado documental del jugador del Real Madrid, Vinicius Jr, que se titula 'Baila, Vini' en referencia a los insultos racistas y cómo se ha defendido siempre el futbolista brasileño: bailando.

En realidad se trata de una docuserie de varios capítulos que verá la luz el próximo 15 de mayo y que ya tiene tráiler oficial. El origen de todo ello es el polémico partido que el conjunto blanco disputó en Valencia en 2023 en el cual Vinicius recibió insultos racistas: "Eres un mono", defendía que le habían dicho desde la grada el extremo en ese entonces.

Gayá frena a un Vinicius encendido con la grada de Mestalla. / ·

El documental repasará los inicios del futbolista en los campos de su barrio, hasta llegar a las categorías inferiores del Flamengo. Más tarde, también se recordará su llegada a la capital de España con tan solo 16 años.

"Las cosas más importantes que aprendí me las enseñó el fútbol", se escucha al deportista comentar al inicio del avance. La serie trata de ofrecer la otra cara de Vini, fuera del campo, por lo que muestran imágenes suyas fuera de la cancha, aunque se resalta que "su historia es diferente a la de otros jugadores, pero todas las adversidades le hicieron más fuerte".

Vinicius durante su etapa en el Flamengo. / ·

Aparecen otros jugadores que dan su opinión del jugador, como Bellingham, Benzema o Neymar, que acompañan extractos de vídeo de cómo entrena y se prepara para competir al máximo nivel.

"No me pagan para ser amable. Me pagan para meter goles", comenta el mismo Vini en un momento, antes de adentrarse de lleno en los comentarios racistas recibidos aquel infame día de noviembre de 2023. Fue a partir de entonces que se gestó un movimiento de defensa en las redes bajo el 'hashtag' "BailaViniJunior" que da nombre a la docuserie.

Más allá del ámbito deportivo, también se podrá ver cómo es su familia y lo que significa que Vini sea una de las mayores estrellas del mundo del fútbol en la actualidad, después de toda una vida en los barrios más bajos de Río de Janeiro, otro de los protagonistas del filme.