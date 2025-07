¿Badosa y Tsitsipas, en crisis? En Grecia aseguran que la pareja ya no estaría junta

La relación entre el tenista griego Stefanos Tsitsipas y su pareja Paula Badosa, conocida popularmente como "Tsitsidosa", ha estado en el centro de la atención desde que hicieron pública su historia de amor en 2023. Pese a que lograron superar una breve separación durante el verano del mismo año, que duró solo tres semanas antes de reconciliarse, ahora surgen indicios que apuntan a una nueva y posible ruptura.

Las señales más claras provienen de sus perfiles en redes sociales, donde una distancia notable entre ambos ha despertado sospechas. Y es que, aunque no está confirmado, cuando el río suena, agua lleva: han borrado las fotos que tenían juntos y se han dejado de seguir en Instagram, lo que ha llevado a seguidores y medios a cuestionar si esta vez la separación es definitiva.

Tsitsipas no pasa por su mejor momento personal y deportivo

Al mismo tiempo, Stefanos Tsitsipas atraviesa un momento complicado en su carrera deportiva. Recientemente eliminado en la primera ronda de Wimbledon, el tenista no pudo ocultar su frustración y dolor en una entrevista posterior, donde se mostró vulnerable y sincero sobre su estado emocional y físico.

"Es difícil de describir. Estoy librando muchas batallas estos días. Es realmente doloroso verme en una situación como esta", confesó Tsitsipas tras su inesperada derrota. Su desánimo quedó patente cuando añadió: "Me siento sin respuestas. No sé. Lo he intentado todo. He hecho un trabajo increíble con mi estado físico y mi fisioterapia, sacándole el máximo provecho. Ahora mismo, estoy completamente sin respuestas. No sé qué hacer."

La combinación de estos factores (la tensión en su relación y la crisis deportiva) ha generado un clima de incertidumbre alrededor del joven tenista griego. A pesar de las adversidades, Tsitsipas continúa trabajando para recuperar su mejor nivel y estabilizar su vida personal.

Los seguidores y admiradores del tenista esperan que este bache sea solo un capítulo pasajero en su vida, y que tanto en el amor como en la cancha pueda encontrar la fortaleza necesaria para superar estos momentos difíciles y volver a brillar.