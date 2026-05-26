Bad Gyal rompió a llorar en su último concierto: "Quiero aclararlo aquí mismo"

Durante la gira de su álbum 'Más Cara', Bad Gyal vivió un momento especialmente emotivo. Mientras interpretaba su tema 'Otra vez más', el momento le sobrepasó y la catalana rompió a llorar. Tras viralizarse el vídeo del concierto, ella misma recurrió a sus redes sociales para sincerarse con sus seguidores y explicar los motivos.

La cantante explicó a través de un comunicado que que atravesaba un momento muy difícil en su vida privada tras sufrir la pérdida de dos familiares muy queridos, recordando al público que los artistas también son seres humanos.

Después de participar como invitada especial en el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona, volvió a los escenarios con actuaciones en A Coruña y Valencia que dejaron momentos muy comentados entre sus seguidores.

Fue precisamente en la ciudad gallega donde la cantante no pudo contener las lágrimas mientras interpretaba una de las canciones más emotivas de su repertorio en el Coliseum. La emoción fue tan intensa que tuvo que detener la actuación durante unos segundos, mientras el público continuaba cantando parte de la letra para apoyarla desde las gradas.

La intérprete confesó que atravesar un duelo mientras continúa con su agenda laboral no ha sido sencillo. Además, destacó la presión emocional que supone seguir actuando ante miles de personas cuando se viven momentos delicados a nivel personal.

También quiso agradecer el respeto mostrado por algunos periodistas y seguidores que evitaron alimentar rumores innecesarios sobre lo sucedido. Según expresó, consideró importante ofrecer una explicación para frenar las especulaciones y compartir de manera sincera el motivo de su emoción sobre el escenario.

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La artista aprovechó para recordar que los músicos y las figuras públicas también atraviesan situaciones difíciles fuera de los focos. Con su mensaje quiso transmitir que, pese a la fama y la exposición mediática, los artistas experimentan las mismas emociones, pérdidas y problemas que cualquier otra persona.