Bad Gyal revela cómo liga en las discotecas siendo famosa: "Los chicos no se me acercan a hablar..."

Bad Gyal es uno de esos nombres que suenan con fuerza en la escena musical hispanohablante y, por ende, uno de los rostros más conocidos entre la población joven, y no tan joven. Muchos desearían disfrutar de la fama y el reconocimiento público por su trabajo y, no nos engañemos, también por el perfil de solteros al que se puede acceder cuando se goza de cierto estatus social.

A finales de enero, la cantante acudió al pódcast de la Cadena SER y Podimo, 'Buenismo bien' para hablar de su primer disco, 'La Joia', y acerca de algunos temas sobre su persona, entre los cuales, la manera de ligar con los chicos que le gustan en las discotecas. "Ahora que eres una pedazo de estrella increíble, que te conoce todo el mundo... ¿Se acabaron las 'putivueltas'?", preguntaba Henar Álvarez, una de las presentadoras.

Bad Gyal, en una imagen promocional de La Joia, su primer disco. / Sheila Janet Pinas

"No. Sigo haciendo 'putivueltas'", respondía con una sonrisa la catalana, que no dudaba en reconocer que cada vez tiene menos vida privada: "Hay ciertos lugares y ciertos espacios en los que sí", comentaba la joven artista. Además, explicaba que no es relevante que alguien la vea en una discoteca "un poco borracha y moviendo el culo", pues forma parte de esta vida privada que poco a poco va quedando en un segundo plano: "Tengo 26 años, ¿Qué voy a hacer, estar casándome y quedándome preñada? No, paso", se sinceraba y explicaba que prefería "salir a beber con sus amigas".

Respecto a la manera de ligar, Bad Gyal cuenta que no es algo demasiado complicado: "Dos miraditas y ya lo tengo solucionado". Esta respuesta sorprende a los entrevistadores porque se imaginaban que la fama podría imponer demasiado: "A priori hubiera pensado que se cagan", resaltan.

"También hay esa otra", destaca la cantante y denuncia que la mayoría de "chicos no se le acercan a hablar", por lo que es ella quien tiene que tener "mucho más la iniciativa" para conseguir contactar con una persona que le atraiga. En cuanto al perfil que más le gusta, responde que le gustan aquellos que "se vean como tirados para adelante", sin "tanto miedo" de interactuar con una estrella de la música urbana. "Que de primeras sea chulo. A ver, cómo no me va a gustar un chulo", sentencia el tema.