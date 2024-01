Bad Gyal reconoce en 'El Hormiguero' que su música podría deberle un 10% a los porros

Este jueves, 25 de enero la cantante catalana Bad Gyal, como 'La más pegá de España' ha acudido por primera vez a 'El Hormiguero' para promocionar su nuevo ábum 'La Joia' que estará disponible mañana 26 de enero. Es una de las referentes en la música urbana española, y ya reúne casi 14 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Detrás del nombre artístico Bad Gyal, está Alba Farelo i Sole, la catalana nacida en Vilassar de Mar, es conocida por fusionar reguetón, trap y dancehall con letras provocadoras que la han colocado en la escena internacional de la música urbana.

Bad Gyal tiene 26 años, comenzó su carrera musical en 2016, grabó sus primeras canciones en un estudio casero montado en su propio domicilio. 'Bandulés' junto al grupo catalán P.A.W.N Gang fue su primer 'single'.

El nuevo y primer álbum de la catalana, 'La Joia' ha tenido mucho trabajo previo en diferentes partes del mundo, su nombre de joya, hace referencia a los diamantes que salen de un lugar oscuro. En febrero, la artista de 'Chulo' empezará gira en febrero, antes de la gira Bad Gyal tiene algunas manías como no comer queso, a pesar de que le encanta, pan, ni gluten. Además aprovecha para ir al gimnasio.

Pero no todo es preparación en las giras, en uno de sus viajes a Miami, Bad Gyal se encontraba con dos grandes productores de la música de hip-hop y de reguetón. Estaban en una casa produciendo cuando de repente entró la policía estadounidense con las pistolas en la mano: "me impactó muchísimo", ha dicho la cantante.

"Yo había ido a Estados Unidos y había visto armas pero nunca me habían apuntado con una pistola a la cabeza, luego ya no me apuntaron a mi y apuntaban a una señora", le ha contado al presentador. Resulta que los agentes eran de la sección de homicidios, y se habían equivocado de lugar, dándoles un buen susto. Durante los días posteriores, ella y los productores estuvieron tratando de averiguar por todos los medios qué había pasado, pero no consiguieron saber cuál era el crimen que buscaban.

Durante la entrevista, Pablo también le ha preguntado por su consumo de porros, que Bad Gyal fumaba no es ningún secreto, incluso Motos le ha dicho: "¿afirmarías que tu música le debe un 10% a los porros?", ha dicho ella entre risas.

Y ha reconocido "sí" pero también ha matizado que "antes fumaba mucho" pero ahora ya no, "casi nada" le ha contado. Se encuentra en otra etapa y prefiere estar conectada y lúcida todo el tiempo.