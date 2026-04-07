Bad Gyal, pillada con su nuevo romance: "La cosa va en serio"

Alba Farelo i Solé, más conocida como Bad Gyal, es una de las cantantes más destacadas de España. La artista catalana dio el salto a la fama en 2016, cuando publicó una versión en catalán del tema 'Work' de Rihanna, titulada 'Pai'. Desde entonces, la de Vilassar de Mar se ha hecho un hueco en la industria musical, y, actualmente, atraviesa uno de sus mejores momentos.

Alejada de los escenarios, la vida privada de Bad Gyal siempre está en el punto de mira. Por esta razón, el periodista Javi Hoyos, quien cuenta con más de 2,1 millones de seguidores en TikTok, no ha pasado desapercibido su viaje a Tenerife, ya que ha ido con su nuevo romance: el modelo suizo Noah Brown.

"¡Exclusiva! Bad Gyal, pillada con su nuevo romance: el modelo Noah Brown en Tenerife de escapada durante unos días... Hace unas semanas ya se les había visto de la mano, pero ahora en Tenerife también, según cuentan mis seguidores. A pesar de que no hay fotos de ellos, un restaurante nos ha confirmado que están allí", empezó diciendo.

El periodista especializado en prensa del corazón aseguró que "parece que las cosas entre ellos dos van bien y además no se esconden, ya que no es la primera vez que se les ve juntos".

¿Quién es Noah Brown?

Es un modelo suizo con raíces cubanas, que a pesar de ser muy joven ya lleva muchos años dentro del sector de la moda. Fue descubierto por Zineta Blank de Visage Models en Zúrich.

Uno de los momentos que jamás olvidará fue su estreno, debido a que abrió en exclusiva el desfile Louis Vuitton x Supreme de la colección masculina O/I 2017, justamente cuando tenía tan solo 17 años.

Antes de sumergirse de lleno en el mundo del modelaje, Brown cursó durante cuatro años danza moderna y expresión corporal en una academia de ballet contemporáneo, algo que le ayudó a ser mejor modelo a día de hoy.

Noticias relacionadas

A pesar de que llevan pocos meses conociéndose, la relación entre ambos va viento en popa.