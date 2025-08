Bad Gyal estalla y se posiciona contra el Arenal Sound: "Es inhumano"

Cada vez son más los artistas que se posicionan políticamente durante sus conciertos, canciones o publicaciones en redes sociales. Una acción alabada por muchos y tremendamente criticada por otros.

Estos ídolos de masas tienen un altavoz muy potente, motivo por el que muchos de sus seguidores esperan que lo utilicen para hacer el bien. El problema llega cuando cada persona tiene un punto de vista diferente sobre el significado de "hacer el bien".

Es decir, hay quienes aseguran que lo mejor es no posicionarse para no influir en la opinión de sus seguidores y, por contra, hay quienes tienen claro que las palabras de sus ídolos pueden ser realmente importantes para la movilización social y una gran ayuda para conseguir cambios.

Uno de los temas más candentes de la actualidad es la guerra entre Israel y Hamás. Una situación política sobre la que muchos famosos han hablado públicamente, la mayoría de ellos a favor del pueblo palestino. Desde Dua Lipa y Bella Hadid, hasta Mia Khalifa o Ariana Grande , son muchos los que se han pronunciado en contra de la masacre que está ocurriendo en la Franja de Gaza.

La última en hacerlo ha sido Rosalía, que publicó hace tan solo unos días un comunicado a través de su cuenta de Instagram, tras las críticas que había recibido por no haber tratado aún el tema públicamente. Una situación que parece haber motivado a otra de las artistas más importantes del país: Bad Gyal.

Bad Gyal, contra el Arenal Sound por vincularse con Israel

La artista catalana quiso enviar un mensaje a su audiencia antes de empezar el 'show' en uno de los escenarios más importantes del país: el del Arenal Sound. Un contexto que venía al pelo tras conocerse que el festival ha sido señalado este año por su vinculación empresarial con un fondo de inversión israelí. Es por esto que numerosos colectivos propalestinos habían solicitado públicamente a artistas y asistentes que reconsideraran su participación en el festival.

Dadas las circunstancias, Bad Gyal quiso pronunciarse al respecto antes de cantar la primera canción: "Quería agradeceros estar aquí, pero también quería decir que si estoy aquí hoy es por mi público y por mis fans, no he querido fallaros", justifica la cantante, dejando a entender que si por sus creencias políticas fuera, no habría ofrecido el espectáculo.

"Creo que es necesario que muestre públicamente mi apoyo al pueblo de Palestina", dice finalmente, a lo que añade, contundente: "No podemos mirar hacia otro lado. Lo que está pasando en Palestina es inhumano. Mientras nosotros nos divertimos aquí, hay gente en Palestina pasándolo muy mal".