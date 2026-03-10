Bad Gyal se abre en canal sobre sus adicciones: "Estoy enganchada"

Alba Farelo, más conocida mundialmente como Bad Gyal, es una de las cantantes más destacadas de España y actualmente está en uno de sus mejores momentos dentro de la industria musical. La última aparición fue en los Goya, donde la artista catalana tuvo la oportunidad de poner el broche final a la gala cantando una versión de Rumba de Barcelona, de Gato Pérez.

Hace unos días, la intérprete de 'Alocao' acudió al programa de 'Hora 25', presentando por Aimar Bretos en la Cadena SER, donde habló de cómo se encuentra dentro de la industria, pero también se sinceró sobre su vida privada.

Durante la entrevista, la artista catalana se abrió en canal diciendo que está adicta a varias cosas: "Soy adicta a la cafeína clásica y a la que me da la música. A los dos estoy enganchada". La declaración de Bad Gyal no pasó desapercibida por el presentador de 'Hora 25' y quiso saber si tiene más adicciones.

Sin embargo, la cantante de 'Fiebre' frenó en seco al periodista: "Mejor no las digamos". A pesar de que no quiso mencionarlas, la de Vilassar de Mar reconoció que "puedo mejorar un par de cosas". En primer lugar, destapó que "la gente ya sabe que soy fumona".

Asimismo, quiso dejar claro que, en comparación con otras personas de su edad, no se cuida demasiado, aunque tampoco descuida su cuidado por completo. "Pero para todas las demás adicciones, que creo que también hoy en día la gente de mi edad está muy desacatada, siento que soy bastante tranquilita", reconoció.

Muskaa y Bad Gyal en el Camp Nou. / FC Barcelona

También, compartió que se pasa mucho tiempo conectada al teléfono móvil, especialmente en TikTok: "Engancha mucho porque mi algoritmo son cosas graciosas todo el rato, son todo el tiempo bromas y memes".

Por esta razón, no dudó en decir que se considera una "adicta a la dopamina del meme".

Por último, desveló que llega a entrenar más de cinco veces a la semana y eso en gran parte es gracias a la música, ya que le ayuda a motivarse y darlo todo en el gimnasio.