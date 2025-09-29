Bad Bunny llevará PR al descanso de la Super Bowl 2026: "Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia"

Lo confirmó la NFL de forma sorpresiva este domingo: Bad Bunny es el artista elegido para llevar a cabo el 'show' del descanso de la próxima Super Bowl, el 8 de febrero de 2026. El puertorriqueño tomará así el relevo de Kendrick Lamar, quien consiguió los mejores números de la historia con 130 millones de espectadores que presenciaron en directo su repertorio de rap y su ya histórica referencia a su archienemigo musical Drake en 'Not Like Us'.

Benito llevará el sabor de Puerto Rico al Levi's Stadium de Santa Clara, al sur de San Francisco (California), hogar de los 49ers, después de cerrar su residencia en el Coliseo José Miguel Argelot, más conocido en el género urbano como el 'Choli'.

Bad Bunny en concierto. / ·

Unas semanas más tarde empezará su gira europea dentro de su 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', a partir del 23 de mayo desde Barcelona, donde vendió la totalidad de entradas para sus dos conciertos en el Estadi Olímpic Lluís Companys en cuestión de minutos. Tras la capital catalana viajará a Madrid para 12 conciertos más desde el estadio del Atlético de Madrid, el Riyadh Air Metropolitano, entre finales de mayo y principios de junio.

Esta, no obstante, no será la primera aparición del artista en el 'half time show', pues en 2020 ya apareció junto a Jennifer Lopez y Shakira, las escogidas para el espectáculo, para interpretar un remix de canciones como 'I Like It' o 'Chantaje'. Esta vez, en cambio, el protagonismo completo es para el caribeño, a la espera de saber si contará con colaboraciones, algo que es común en la mayoría de conciertos durante el evento deportivo.

El cantante boricua se ha mostrado muy ilusionado de este nuevo reto en su carrera: "Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un ‘touchdown’... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el 'halftime show' del Super Bowl", comentaba en unas declaraciones que publicaba la misma NFL.

También ha hablado Jay-Z, el líder de Roc Nation que es la empresa encargada de la organización del evento, destacando la importancia de Bad Bunny para los seguidores latinoamericanos: "Lo que Benito ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador. Estamos honrados de tenerle en el mayor escenario del mundo", apuntaba el marido de Beyoncé.

Esta será la única actuación del puertorriqueño en Estados Unidos tras confirmar que no iba a llevar a cabo ninguna gira por el país por el peligro de que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas norteamericano) pudiera personarse en uno de sus conciertos para arrestar a compatriotas que puedan vivir sin permiso: "Es algo de lo que hablamos y que nos preocupaba mucho", aseguraba.