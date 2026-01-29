Bad Bunny lidera la carrera para ganar el Grammy más importante de 2026

El próximo domingo 1 de febrero (madrugada del domingo al lunes en España) se celebrará la 68ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, ciudad que acoge por 23ª vez un evento que tendrá fuerte presencia latina. El artista puertorriqueño Bad Bunny acude con altas probabilidades de ser protagonista. Es el favorito en la carrera por ganar el que se considera el galardón más importante de las 95 categorías que se reparten. Su disco ‘Debí tirar más fotos’ (DTMF) apunta a que se llevará el premio a ‘Mejor álbum del año’, una de las categorías reina.

Bad Bunny, que acude a esta edición de los Grammy con seis candidaturas, aparentemente no tiene rival. Según los pronósticos de Betfair, sólo Lady Gaga podría hacerle sombra, aunque a mucha distancia. Estos vaticinios dan un 35,6% de probabilidades a ‘DTMF’ para ganar un premio al que también opta ‘Mayhem’, álbum de la artista neoyorkina. Lady Gaga está en segunda posición de las apuestas, pero con una probabilidad del 14,9%, menos de la mitad de las opciones que le otorgan a Bad Bunny. Esta tabla muestra los pronósticos a ganar el Grammy a ‘Mejor álbum del año’.

Mejor álbum

Debí tirar más fotos (Bad Bunny)

35.6%

Mayhem (Lady Gaga)

14.9%

GNX (Kendrick Lamar)

11.9%

Man’s Best Friend (Sabrina Carpenter)

4.0%

Chromakopia (Tyler, the Creator)

2.6%

SWAG (Justin Bieber)

2.8%

Let God Sort Em Out (Clipse…)

2.8%

Mutt (Leon Thomas)

2.2%

Su favoritismo también lo confirma que el 40% de las apuestas que se han producido en Betfair en todo el mundo lo señalan como el ganador. De confirmarse, Bad Bunny no haría más que acrecentar su leyenda. Cabe recordar que ya cuenta con tres Grammy anglosajones, además de los 17 premios Grammy Latino que atesora.

Además, Benito Antonio Martínez Ocasio -su nombre real- también tiene algunas opciones en otras categorías, aunque ahí sí que sería sorpresa que se llevara el galardón. Según los pronósticos, es la segunda opción a ganar el premio a ‘Grabación del Año’, y está en el segundo escalón de candidatos a pelearse por ‘Canción del año’ contra Golden, la favorita. En este caso, sin embargo, los pronósticos apenas dan opciones a Bad Bunny. Las otras cuatro candidaturas a las que opta son ‘Mejor álbum de música urbana’, ‘Mejor interpretación global’ y ‘Mejor portada de un álbum’.

Los otros grandes favoritos: Lady Gaga, Karol G o Golden

Esta edición 2026 de los Grammy, más allá de Bad Bunny, tiene a Lady Gaga como la otra candidata a ser reina de la noche. La artista neoyorquina, con siete candidaturas, es la participante nominada en más categorías diferentes y favorita a llevarse el premio de ‘Mejor álbum de pop vocal’. Además, compite con serias opciones en la ya mencionada categoría de ‘Mejor álbum del año’ o ‘Mejor grabación del año’.

Otros nombres prometen brillar con luz propia, como el rapero Kendrick Lamar, ‘mega favorito’ a ganar el premio a ‘Grabación del año’ con su canción ‘Luther’ o la canción Golden, del grupo ficticio Huntr/x protagonista de la película de Netflix ‘K-Pop Demon Hunters’. Este single, entonado por las cantantes coreanas Audrey Nuna y Rei Ami, promete arrasar en la categoría de ‘Canción del año’ con un 64,5% de probabilidades de victoria. También ha acaparado el 60% de las apuestas en Betfair en todo el mundo.

La colombiana Karol G es la gran favorita para arrasar en la categoría de ‘Mejor álbum latino’ con un 76,4% de probabilidades, muy por delante de Natalia Lafourcade y Alejandro Sanz. Estos son los pronósticos de Betfair en las principales categorías, más allá de mejor álbum del año.

Mejor dúo o grupo pop

Defying Gravity (Cynthia Erivo ft. Ariana Grande)

48.8%

Golden

33.8%

Gabriela (KATSEYE)

10.6%

APT (Rosé & Bruno Mars)

3.7%

30 for 30 (Kendrick Lamar & SZA)

3.1%

Mejor solista de pop

Manchild (Sabrina Carpenter)

58.0%

The Subway (Chappell Roan)

19.3%

Disease (Lady Gaga)

10.4%

Messy (Lola Young)

7.7%

Daises (Justin Bieber)

4.6%

Mejor álbum de pop latino

Tropicoqueta (Karol G)

76.4%

Cancionera (Natalie Lafourcade)

9.9%

¿Y ahora que? (Alejandro Sanz)

9.9%

Cosa Nuestra (Rauw Alejandro)

2.2%

Bogota Deluxe (Andrew Cepeda)

1.6%

Mejor canción del año

Golden (KPop Demon Hunters)

64.5%

Wildflower (Billie Eilish)

8.4%

Abracadabra (Lady Gaga)

6.5%

DtMF (Bad Bunny)

6.5%

Luther (Kendrick Lamar ft. SZA)

4.8%

Anxiety (Doechii)

2.3%

Manchild (Sabrina Carpenter)

2.3%

APT (Rosé & Bruno Mars)

2.3%

Grabación del año

Luther (Kendrick Lamar ft. SZA)

41.4%

Abracadabra (Lady Gaga)

19.2%

DtMF (Bad Bunny)

15.9%

APT (Rosé & Bruno Mars)

11.5%

Anxiety (Doechii)

2.2%

Manchild (Sabrina Carpenter)

1.1%

The Subway (Chappell Roan)

1.1%

Wildflower (Billie Eilish)

1.1%

Mejor artista revelación

Olivia Dean

53.7%

Leon Thomas

14.9%

Lola Young

3.7%

Alex Warren

2.9%

The Marías

2.2%

Addison Rae

2.2%

KATSEYE

1.9%

Sombr

1.5%

Mejor álbum de pop vocal

Mayhem (Lady Gaga)

72.2%

Man's Best Friend (Sabrina Carpenter)

14.4%

Swag

9.1%

Something Beautiful (Miley Cyrus)

2.4%

I've Tried Everything… (Teddy Swims)

1.9%

Mejor Álbum de rock

Deftones

52.1%

Yungblud

16.4%

Linkin Park

11.7%

Turnstile

10.3%

Haim

Noticias relacionadas

9.6%