Bad Bunny carga contra la ICE y Trump en los Grammy: "No somos animales, no somos aliens. Somos humanos”

Bad Bunny llegó a la 68ª edición de los premios Grammy, celebrados en Los Ángeles, con varias nominaciones clave y terminó la noche con cinco de los nueve gramófonos dorados a los que aspiraba para alcanzar un total de 26 en su carrera, incluyendo el de mejor grabación del año por Luther, el tema que interpreta junto a Sza, y el de mejor álbum de rap por GNX.

El cantane puertorriqueño hizo historia de los Grammy con el álbum Debí tirar más fotos. Fue el disco ganador, pero lo más soprendente fue el discurso que realizó durante la ceremonia. Enmedio de una situación social complicada de los inmigrantes latinos, lanzó un mensaje directo contra el ICE, la agencia federal de inmigración. Sus palabras provocaron una reacción inmediata del público, que respondió con aplausos y una ovación de pie.

Bad Bunny, en contra de la administración Trump

El artista denunció la deshumanización que sufren los inmigrantes, rechazando los estereotipos que los presentan como una amenaza. "Antes de dar las gracias a Dios, voy a decir '¡Fuera ICE!'", dijo el cantante. "No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos estadounidenses", afirmó.

"Sé que es difícil no odiar hoy en día, y pensaba que a veces nos contaminamos... el odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Necesitamos ser diferentes; si luchamos, tenemos que hacerlo con amor", continuaba 'Badbo' de forma contundente.

Bad Bunny se convirtió en el segundo artista de la noche en criticar a la administración Trump por sus políticas migratorias, tras los comentarios previos de otros artistas. Olivia Dean, en su discurso de aceptación del premio a Mejor Artista Nuevo, dijo: "Estoy aquí como nieta de un inmigrante, soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas", dijo.

Un momento complicado en las fronteras

Los motivos del discurso tienen el origen en un momento especialmente delicado para la política migratoria estadounidense. Desde enero de 2025, la administración Trump ha endurecido de forma notable las medidas de control, alcanzando cifras récord de detenciones por parte del ICE. Estas políticas han provocado protestas en múltiples ciudades y un debate nacional sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos civiles.

Bad Bunny no fue la única voz crítica de la noche. Otros artistas aprovecharon la visibilidad de la gala para reivindicar el valor de la inmigración y denunciar las políticas restrictivas. Al recoger el premio a mejor álbum del año, el cantante volvió a emocionar al público con un discurso bilingüe dedicado a quienes se han visto obligados a dejar su país y a los latinos que, pese a su talento y esfuerzo, rara vez tienen acceso a ese escenario.