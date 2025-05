Bad Bunny en Barcelona 2026: Fechas, cuándo salen las entradas del concierto y cómo conseguirlas

Bad Bunny por fin se irá de gira mundial con el 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'. Era un tema que tenía pendiente y lo sabía, pues ya había mencionado en entrevistas que era consciente de que había muchos seguidores suyos por todo el planeta que querrían verle actuar en directo y que el día de hacerlo llegaría en algún momento próximo.

"Hay lugares que me llevo en el corazón y 'full' quisiera volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil o Japón. Y hay otros a los que hace mucho tiempo que no voy, como Italia, Londres, España...(lo sé). Les prometo que antes de que acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlo", explicaba en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Después de que algunos de los recintos y estadios de todo el mundo publicaran fotos de dos sillas en el exterior de estos, emulando la portada de 'Debí Tirar Más Fotos', el puertorriqueño confirmaba en sus redes sociales que ese momento llegará en 2026.

Fechas de los conciertos de Bad Bunny en España

En nuestro país habrá tres fechas, aunque la única en Barcelona llegará el 22 de mayo de 2026 con el Estadi Olímpic Lluís Companys como escenario escogido. También actuará en Italia, Suecia, Portugal y, fuera de Europa, en México, República Dominicana, Colombia...

Cuándo salen las entradas de la gira mundial de Bad Bunny en Barcelona

El día en el que saldrán a la venta las entradas para el concierto de Bad Bunny en Barcelona es el próximo viernes 9 de mayo, a partir de las 12 h, aunque la sala de espera virtual empezará a las 11:45 h.

Cómo conseguir las entradas

Para conseguir una entrada para el concierto de Bad Bunny en Barcelona habrá que acceder a la web oficial de compra, a través de Ticketmaster. La empresa de gestión de venta de entradas ya ha activado una cuenta atrás que terminará a la hora señalada para permitir la compra de los boletos, que seguramente se agoten en pocos segundos o minutos.

Se puede acceder al dominio web de forma directa, aunque también desde livenation.es y la página oficial de la gira, depuertoricopalmundo.com.

Cabe destacar que no se permitirá la compra de más de ocho entradas por persona y por tarjeta de crédito, según se puede leer en las condiciones de la web de Ticketmaster. También se indica que los menores de 16 años deberán ir acompañados de la madre, el padre o el tutor legal (o la persona autorizada, por escrito) para entrar al recinto y que todas las entradas se deberán mostrar en el móvil, por lo que no habrá entradas en PDF disponibles.

No obstante, existe la opción de conseguir entradas en la preventa, que empezará el jueves 8 de mayo a las 13 h para todos aquellos registrados en la web de Live Nation. Para ello, solamente es necesario estar inscrito en su sitio web.