Bad Bunny agota en solo cuatro horas todas las entradas de sus 30 conciertos en Puerto Rico

Este viernes, Bad Bunny logró vender todas las entradas de 'No me quiero ir de aquí', su próxima residencia musical, en menos de un cuarto de día. “¡Histórico! 30 funciones 'sold out' en tiempo récord, la residencia de Bad Bunny en el Coliseo. Sobre 400.000 boletos vendidos en tan solo 4 horas”, informó la empresa promotora del evento, Move Concerts.

Los recitales se llevarán a cabo entre los fines de semana del 11 de julio y el 14 de septiembre, donde se espera que 'Debí tirar más fotos', su más reciente álbum, sea el gran protagonista. En el contexto de migración y gentrificación que está experimentando la isla de Puerto Rico, el artista urbano dedicó su obra a la cultura local a través de colaboraciones con artistas compatriotas y combinaciones de géneros típicos puertorriqueños como la salsa y la plena.

Así, pues, la expectativa por la residencia musical de Bad Bunny es tal que logró superar el récord de conciertos consecutivos en la principal sala de espectáculos de Puerto Rico, el Coliseo, hasta ahora detentado por el histórico dúo de Wisin y Yandel, lo que refleja la masiva popularidad que Benito Martínez posee a día de hoy.