Las Azúcar Moreno revelan en 'El Hormiguero' el prototipo de hombre que buscan: "Me gustan los..."

'El Homiguero' marcó un antes y un después en la televisión española, pero también a nivel internacional. El programa de Atresmedia es un talk show televisivo que se estrenó en 2006, y desde esa fecha sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. Aunque no todo es eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe de lunes a jueves (actores, cantantes, políticos...), también hay un pequeño espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón, Plex o Lola Lolita, entre otros.

El programa ha acogido hoy a las artistas Azúcar Moreno, Encarna Salazar y Toñi Salazar, para presentar su nuevo single, titulado "Ya no queda nada". El presentador se ha interesado por repasar algunas experiencias sobre su carrera musical que las ha llevado a actuar por toda España.

Después de hablar sobre su nueva canción, las hermanas han revelado en exclusiva a Motos qué es lo que buscan en un hombre. Tras ser cuestionadas sobre este aspecto, Toñi Salazar no ha tenido dudas en decir: "Que sea buen tipo, buena gente y que sea guapo. A ella (en referencia, a Encarna) no le gustan los chicos con rastas y a mí no me gustan los ejecutivos".

A continuación, la cantante ha señalado que "me gustan los bohemios, los que están loquitos, pero locos con cordura". No obstante, Motos no ha entendido las intenciones de la artista con esta declaración. "Hay gente que está un poco loca, pero está cuerda", ha expresado la cantante.

"Estoy un poco loca, pero estoy loca. Soy la persona más disciplinada del mundo, pero me gusta hacer locuras porque si no la vida es aburrida. Hay una frase que me marcó, de Joaquín Sabina, que dice: 'Soy una golfa decente'. Me gusta la locura", ha reconocido en 'El Hormiguero'.