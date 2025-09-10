Ayuso lanza un desafío al Gobierno por la prohibición de fumar en las terrazas

Si andas por la calle y preguntases a cada persona acerca de la opinión que tienen acerca de la nueva norma antitabaco que prohíbe fumar en terrazas, probablemente encuentres respuestas de todo tipo.

Algunos considerarán que es una medida adecuada para proteger la salud, y otros, pensarán que perjudica una de sus adicciones: fumar.

Sin embargo, nadie vio venir la opinión que tiene Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP. La madrileña, lejos de estar en contra, cree que la medida se queda muy corta e invita al Gobierno a que sea "valiente y prohíba el tabaco" por completo.

Eso es lo que ha admitido en su visita en el día de hoy en 'Espejo Público', donde también ha hablado con Susanna Griso acerca del supuesto antisemitismo que existe en España acerca de su participación en el genocidio en Gaza.

La política, de vuelta al tabaco, considera que es moralmente reprobable que el Estado se lucre del consumo de tabaco, en relación a los impuestos, al mismo tiempo que restringe su consumo en algunos ámbitos aludiendo a la necesidad de vigilar la salud: lo describe como una doble moral.

Por otro lado, Ayuso también piensa que esta nueva norma atenta contra la libertad individual a la hora de decidir fumar al indicar dónde se debe hacer esta actividad cotidiana para muchas personas, en el exterior.

En efecto, la nueva ley antitabaco impulsada por el Gobierno prohíbe encender cigarrillos en las terrazas, en campos universitarios, en marquesinas de autobuses y en otros espacios públicos.

El colectivo de hosteleros ya ha iniciado las protestas contra esta medida, puesto que consideran que pueden perjudicarles el hecho de que muchas personas ya no puedan fumar en terrazas, opinión que parece compartir Isabel Díaz Ayuso.