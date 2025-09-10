Ayuso estalla en 'Espejo Público' al hablar de Gaza y Susanna Griso la frena en directo

Como viene ocurriendo en España desde hace varias décadas, cualquier asunto se lleva al terreno político. Durante los últimos meses, el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza copa los titulares por un posicionamiento muy diferente dependiendo del partido político al que le preguntes.

La última en pronunciarse al respecto ha sido Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular (PP). La madrileña ha acudido a 'Espejo Público' para ser entrevistada por Susanna Griso, llevándose una enorme sorpresa con la postura de la presentadora en cuanto al conflicto.

Susanna Griso frena en seco a Ayuso al hablar de Israel y Gaza

Ayuso comenzó criticando duramente las protestas que interrumpieron la ronda ciclista española, calificándolas como un ataque a la imagen de España retransmitida "en todo el mundo". Según sus palabras, lo ocurrido "no tiene nada que ver con el deporte, es antisemitismo disfrazado de causas diversas".

En ese momento, Susanna Griso intervino, cortándole en seco: "lo hacen para, de alguna forma, protestar públicamente contra lo que buena parte consideran que es un genocidio en Gaza", a lo que la política no dudó en responder: "que se vayan a la embajada de Israel".

La presidenta del PP madrileño confiesa que no existe un interés real por Gaza, recordando que existen otros muchos conflictos internacionales en países como Venezuela, persecución de cristianos en Oriente Medio y homosexuales en otras tantas regiones: "nadie dice nada".

Además, señaló que lo que está en juego es "una lucha contra Israel que viene de muchos años", algo que según Ayuso, la izquierda estaría utilizando políticamente.

Entonces, Susanna Griso preguntó a la invitada si consideraba que Israel estaba vulnerando el derecho internacional, a lo que Ayuso respondió: "yo cuento lo que hay (...). Israel es la única democracia de Oriente Próximo", no sin antes decir que existe "un problema de islamización en Europa".