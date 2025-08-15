Ayuso enciende las redes con su polémico 'outfit' para visitar los incendios en Madrid: "Como si estuviera paseando por Port Aventura"

Este verano está siendo especialmente duro en cuanto a los incendios. Tan solo en la última semana, se han registrado diversos fuegos en todo el país que ya han quemado 115.000 hectáreas, equivalente a más de 160 campos de fútbol.

Uno de los focos actuales se encuentra en la Comunidad de Madrid, concretamente en el municipio de Tres Cantos, a poco más de 20 kilómetros de la capital. En las últimas horas, después de los trabajos de extinción del cuerpo de bomberos, la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se acercaba al terreno para ver de primera mano la magnitud del problema.

Junto a la líder del PP también iba el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, que ha coordinado las tareas para aplacar el fuego, aunque la que realmente ha suscitado más comentarios es la presidenta.

En primer lugar, por su rifirrafe con los cuerpos de emergencia, que reclaman más seguridad en los contratos laborales y mejores condiciones de trabajo. En segundo lugar, porque durante su visita sorprendió con su elección de ropa, sobre todo en contraposición con la de sus compañeros de ejecutivo.

Ayuso visitó las tierras quemadas con un pantalón corto de color azul marino y una camiseta verde holgada con un dibujo negro de la diosa hindú Kali en el centro y unas botas de montaña igualmente negras.

Esta elección de 'outfit' ha sido muy comentada en las redes sociales, al distar mucho de lo que esperaba la gente de una política de la talla de Ayuso, y más en una situación como la que originó su presencia en esta población al lado de Madrid, los incendios. Además, muchos han criticado que se encontrase en Miami de vacaciones en lugar de ejercer sus funciones de líder del gobierno madrileño.

"El look de bombera de Ayuso, que ha vuelto de Miami para hacer el paripé el día de la Paloma, patrona de Madrid, y no por los incendios. Después de pasárselo en grande con su novio el defraudador, mientras ardía Tres Cantos, ahora pone cara de pena. Falsaaaaa", apunta un usuario de X.

Hay quien encuentra similitudes entre las actitudes mostradas por Ayuso y su homólogo en el gobierno valenciano, Mazón, durante los últimos desastres que han afectado sus comunidades: "Mazón en el Ventorro. Ayuso en Miami. Juanma Moreno quién sabe dónde... Mañueco en Cádiz... ¡Tú sigue votando al PP que vas apañaoooo!", asegura uno.

"¿Esto de Ayuso visitando el incendio de Tres Cantos como si estuviera paseando por Port Aventura es verdad? ¿En serio?", piensa otro. Finalmente, hay personas que encuentran una falta de respeto elhecho de presentarse en Tres Cantos vestida de esta manera.

Para terminar, los más irónicos tiran de humor para criticar la presencia de la presidenta en el lugar: "Y con una mano, Ayuso detuvo el fuego", aseguran alguno.