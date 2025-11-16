HERENCIAS
Ayuso advierte de las 'herencias envenenadas' de Pedro Sánchez: "Dependen de la Comunidad Autónoma"
Las herencias pueden suponer una complicación jurídica para muchas familias, dependiendo de la comunidad autónoma
En España, las herencias son un asunto complejo, con normas desiguales en el país. La ley principal, el Código Civil, dice cómo se debe repartir lo que deja una persona cuando muere. Primero tienen derecho los llamados herederos forzosos, que son: los hijos, los padres (si no hay hijos) y el cónyuge.
Pero además de esta ley general, cada comunidad autónoma puede tener sus propias reglas. Eso significa que, según dónde viviera la persona que fallece, puede haber formas diferentes de repartir la herencia o impuestos distintos, a veces más altos y otras veces más bajos.Un aspecto especialmente relevante es la fiscalidad de la herencia, que varía notablemente según el territorio. Comunidades como Madrid han optado por bonificaciones muy amplias en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, lo que reduce el coste para hijos, padres o cónyuge que heredan. Otros territorios mantienen gravámenes más elevados, generando un mapa desigual que a menudo entra en el debate político cuando se discuten modelos fiscales y redistributivos.
Dificil acceso a las herencias
Esta diferencia entre regiones influye en la percepción social sobre si heredar es o no un proceso accesible. En zonas con impuestos altos, algunos herederos pueden verse obligados a renunciar a bienes si no pueden afrontar los costes, mientras que en otras comunidades la transmisión resulta prácticamente gratuita. Es un asunto que afecta especialmente a los jóvenes, que pueden encontrarse con cargas fiscales, trámites complejos o patrimonios difíciles de gestionar.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habla de “herencia envenenada” para criticar las consecuencias que, a su juicio, deja el Gobierno de Pedro Sánchez a las nuevas generaciones. Con esa expresión, no se refiere a herencias patrimoniales, sino a un legado político, económico y social que considera negativo.
Ayuso sostiene que las decisiones del Ejecutivo han generado división, desgaste institucional y dificultades económicas que afectarán especialmente a los más jóvenes. Según su interpretación, este “legado” implicaría un país más polarizado y menos próspero, lo que enmarcó como un proyecto “pernicioso”. El objetivo de su mensaje es movilizar a los sectores jóvenes de su partido y transmitir la idea de que deben reaccionar frente a una situación que describe como deteriorada.
Preocupación en las nuevas generaciones
Mientras tanto, el sistema de sucesiones español continúa siendo objeto de discusión social. La desigualdad fiscal entre comunidades genera debates sobre si debería existir una armonización nacional o si la competencia territorial beneficia a los ciudadanos.
En los jóvenes españoles, existe una 'preocupación' hacia las herencias reales se mezcla con las preocupaciones sobre su propio futuro económico, lo que da más resonancia a los mensajes políticos que emplean este tipo de metáforas.
