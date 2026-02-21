Así es como el Ayuntamiento de Boadilla del Monte facilitará el reciclaje de aceite vegetal entre los vecinos

La deposición de residuos de aceite vegetal a través del fregadero es tanto una actividad cotidiana como perjudicial, ya que contamina el agua y atasca las tuberías, lo que atrofia el ecosistema a gran escala.

A razón de esta realidad, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha decidido repartir el día de hoy, sábado 21 de febrero, más de 2000 embudos para aceite vegetal entre los vecinos de la comunidad en aras de evitar las obstrucciones del alcantarillado.

En un comunicado realizado a través de su página web, confirmaron que el lugar de encuentro para la repartición será Punto Limpio, un centro de recogida de residuos valorizables, y describieron cómo será el programa de reciclaje.

"El aceite usado debe depositarse en recipientes de plástico -nunca de cristal- o en los contenedores de color naranja situados en la vía pública o en el Punto Limpio. Cada usuario puede depositar hasta 10 litros diarios. El Punto Limpio Móvil ofrece también este servicio, con un máximo de 5 litros por usuario y día", explicaron.

Asimismo, detallaron las consecuencias de verter el aceite vegetal por los desagües del hogar, afirmando que "su reciclaje evita esta contaminación y la obstrucción de las cañerías además de disminuir la proliferación de organismos perjudiciales para la salud y los malos olores".

"Por cada litro de aceite derramado en las cañerías se contaminan mil litros de agua; además, el aceite forma una capa que no permite que el oxígeno circule libremente y, en consecuencia, la flora y fauna marinas se ven altamente perjudicadas", sentenciaron.

De igual forma, toda la iniciativa ayudará a evitar que se contaminen ríos y mares y se facilitará y abaratará la depuración de aguas residuales, por lo que se espera que sea todo un éxito dentro del municipio.