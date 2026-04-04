El Ayuntamiento de Barcelona ofrece una ayuda al alquiler de 400 euros: requisitos y beneficiarios

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado una nueva ayuda económica para el alquiler. La prestación de hasta 400 euros está dirigida a algunos de los colectivos vulnerables más afectados por la crisis de la vivienda.

Así lo ha confirmado el alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, durante una entrevista con La2Cat de RTVE. Según el primer edil, la medida tiene como objetivo que "la gente que tiene riesgo de quedarse sin casa pueda pagar los alquileres cuando la inversión que realiza la unidad familiar es superior a un tercio de los ingresos".

Las ayudas al alquiler para evitar la exclusión residencial están dirigidas a familias monoparentales y a personas solas de 55 años o más. Con esta prestación, la alcaldía espera aligerar la carga del alquiler y contribuir a prevenir la pérdida de la vivienda habitual.

Pisos en alquiler en Barcelona. / Jordi Cotrina

La convocatoria está en marcha desde el pasado viernes, 20 de febrero, y tiene un presupuesto de seis millones de euros. Los solicitantes podrán acceder a través de la página web del Ayuntamiento de Barcelona.

Además, los ciudadanos pueden informarse en las oficinas municipales de vivienda y presentar su solicitud mediante los servicios sociales. No obstante, la ayuda de hasta 400 euros se otorgará por un máximo de 12 meses.

Por otra parte, la prestación solo podrá ser utilizada para pisos ubicados en Barcelona cuyo alquiler no supere los 1.100 euros mensuales. De esta forma, la ayuda cubrirá la parte de la renta que exceda el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia.

Es importante destacar que las ayudas están dirigidas a las personas titulares de un contrato de alquiler en la ciudad de Barcelona. En este caso, es fundamental cumplir con los siguientes requisitos: