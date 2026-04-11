El Ayuntamiento de Badalona alerta: los autobuses dejarán de circular en esta calle a partir del lunes

Actualmente, el centro del municipio de Badalona está siendo objeto de la "transformación más importante" de sus últimos 50 años, en gran medida por el objetivo de construir una "isla de peatones" que, en el proceso, modificará numerosas calles principales de la localidad.

Una de las próximas afectadas será la Francesc Layret, a la cual se le ha realizado una inversión que asciende hasta los cinco millones de euros y cuyo proyecto, motivado por el consistorio, tiene una duración prevista de 14 meses.

La meta es convertirlo en un bulevar peatonal y, para conseguirlo, el Ayuntamiento ha notificado que los autobuses ya no transitarán por esta arteria vial a partir del cercano lunes, 13 de abril.

Consecuentemente, las paradas quedarán anuladas en esta calle, e instan a tomar como alternativas la calle de la Creu y la avenida Martí Pujol de manera que los habitantes puedan seguir con sus responsabilidades diarias.

Aun así, es importante destacar que la circulación, al menos hasta la altura de la calle del Temple, seguirá habilitada para los vecinos, vehículos de servicio y para los accesos a los vados.

De igual manera, cabe realzar que esta reforma incluye cambios para la Plaça de la Vila (pavimento, mobiliario urbano e iluminación exterior) y la Vía Augusta (se habilitará un carril bus en sentido Mataró, aunque tiempo después).

Paralelamente, el proyecto busca hacer que la zona sea más verde, por lo que se retirará el arbolado actual de la Francesc Layret para sustituirlo por 77 nuevos árboles de magnolios y perales ornamentales, especies adaptadas al entorno urbano.

Se crearán zonas más accesibles para el uso cotidiano de los peatones, se eliminarán los contenedores soterrados actuales y se implantarán puntos temporales de recogida de residuos en calles aledañas con horarios específicos, así que Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona, ha pedido paciencia a los vecinos mientras se ejecuta el proyecto.

Empero, ello no ha impedido que los usuarios manifiesten su inconformidad en redes sociales, quejándose de los cambios en el tráfico, en el transporte público y las paradas de autobús, especialmente en un contexto donde parece que las obras de la ciudad se están acumulando cada vez más.

En cualquier caso, de cumplirse con los tiempos previstos para los proyectos, estaríamos ante un antes y un después en la formación del centro de Badalona, el cual pasaría a dar más importancia a los transeúntes y crearía una nueva relación entre esos y el espacio público.