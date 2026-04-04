Ayudas de hasta 66.000 euros para reformar una vivienda en un pueblo pequeño: requisitos y cómo puedes conseguirlas

La crisis de la vivienda en las grandes ciudades ha provocado que muchos españoles piensen en mudarse a un pueblo. Según el 'Análisis sobre la España Vaciada', publicado por el portal inmobiliario Fotocasa, un 11% de los ciudadanos asegura que tiene intención de trasladarse a un pueblo durante los próximos meses.

En algunos casos, estas personas destacan que es gracias al teletrabajo. No obstante, el fenómeno de la vuelta a las zonas rurales pasa en muchos casos por una reforma de la vivienda. Por este motivo, el Gobierno ha elaborado un plan estatal de acceso a la vivienda.

En este programa, resalta el fomento de la regeneración y renovación urbana y rural. Según la página oficial, este programa tiene como objetivo "financiar las obras de rehabilitación de edificios de viviendas y viviendas individuales".

No obstante, algunas comunidades autónomas han ampliado las ayudas públicas para rehabilitar viviendas en municipios poco poblados. El Gobierno de Aragón ha impulsado el 'Programa 700', enmarcado en el 'Plan Aragón Más Vivienda'.

Esta prestación está destinada para facilitar el acceso a la vivienda a los municipios de menos de 3.000 habitantes. Para solicitar una de las ayudas, los ciudadanos deben gestionar su procedimiento a través de los ayuntamientos beneficiarios.

La cuantía económica de estas ayudas parte desde los 50.000 euros hasta los 66.000 euros por inmueble. Según el análisis del portal Idealista, "gracias a esta ayuda se podrán lanzar al mercado de alquiler alrededor de 800 viviendas públicas en zonas poco pobladas, ampliando así la oferta residencial en estas áreas".

El plazo para presentar una de las solicitudes se encuentra abierto hasta el próximo 30 de junio de 2026. Sin embargo, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos.

Por último, está previsto que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 destine el 30% de sus fondos a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente en España. Con estas medidas se podrá rehabilitar una vivienda vacía que se vaya a sacar al mercado de alquiler asequible.