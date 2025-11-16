SEGURIDAD SOCIAL
La ayuda vital de la Seguridad Social que garantiza un mínimo de 658,81 euros: cuantías y requisitos para llegar a fin de mes
Así puedes acceder a la ayuda vital de la Seguridad Social, que ha reforzado en 2025.
La Seguridad Social ha reforzado en 2025 su compromiso con la protección social, garantizando un mínimo vital que puede llegar a superar los 1.500 euros mensuales para ciertos colectivos, especialmente familias monoparentales o con dependencia severa.
Esta medida ha generado un gran interés entre los ciudadanos, ya que la ayuda se adapta a la composición familiar y a las circunstancias personales, convirtiéndose en un pilar esencial para evitar la exclusión social.
Qué cubre esta ayuda y cómo solicitarla
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) está diseñado para garantizar unos ingresos mínimos a personas y unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad económica. En 2025, la cuantía mensual para una persona sola es de 658,81 euros.
Esta cuantía, sin embargo, puede aumentar considerablemente si se trata de familias con menores, monoparentales o con miembros con discapacidad o dependencia. Por ejemplo, una familia con un adulto y cuatro o más menores puede recibir hasta 1.594,33 euros al mes.
Para acceder a esta ayuda, es necesario tener residencia legal y efectiva en España durante al menos un año, y cumplir con los límites de ingresos y patrimonio establecidos para 2025.
La Seguridad Social revisa cada caso individualmente, considerando la composición de la unidad de convivencia, la edad de los miembros y la situación de dependencia o discapacidad. Además, existen complementos específicos por monoparentalidad, discapacidad o acogimiento familiar.
La solicitud se realiza ante la Seguridad Social, presentando la documentación que acredite la situación de vulnerabilidad y la composición familiar. Es fundamental comprobar que los ingresos y el patrimonio no superen los umbrales fijados para 2025, ya que de lo contrario no se podrá acceder a la prestación.
En noviembre de 2025, la nómina del IMV alcanzó a cerca de 2,4 millones de personas, lo que demuestra su relevancia como herramienta de inclusión social.
