La ayuda de la Seguridad Social que pocos pensionistas conocen y que puede sumar 140 euros al mes

En los últimos años, el sistema de pensiones ha experimentado varios cambios. Uno de los más destacados ha sido el aumento de la edad de jubilación y la exigencia de un mayor número de años cotizados para acceder a la pensión completa.

Sin embargo, hay buenas noticias: un gran número de jubilados en España podría estar cobrando menos de lo que realmente le corresponde. Esto se debe a que, en 2021, la Seguridad Social creó un complemento mensual que puede sumar hasta 140 euros a las pensiones contributivas.

Este complemento fue establecido por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, para sustituir el antiguo complemento de maternidad. Su objetivo es reducir la brecha de género y compensar la diferencia en la pensión entre los hombres y las madres que tuvieron que interrumpir su carrera laboral por el embarazo y el cuidado de sus hijos.

En 2025, la cuantía fijada por la Seguridad Social es de 35,90 euros al mes por cada hijo o hija, con un máximo de cuatro hijos, lo que permite recibir hasta 143,60 euros mensuales.

¿Quién puede solicitarlo?

Para acceder a este beneficio, es necesario ser titular de una pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente, y tener uno o más hijos inscritos en el Registro Civil

En el caso de los hombres, se debe demostrar que su carrera profesional se vio afectada por el nacimiento o la adopción de los hijos. Cabe destacar que solo uno de los progenitores puede percibir el complemento por los mismos hijos.

Cómo solicitarlo

El complemento puede solicitarse mediante el formulario oficial disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social. También es posible gestionarlo de manera presencial, solicitando cita previa en cualquier Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).